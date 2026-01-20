Ginekologinja in diskriminirana pacientka dosegli sodno poravnavo

Pacientka, ki je svojo ginekologinjo tožila zaradi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, se je z zdravnico sodno poravnala, je sporočil Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Ginekologinja je pacientki izplačala primerno nadomestilo, pacientki pa je bil tekom njene tožbe podpora tudi Zagovornik načela enakosti.

Primer sega v konec leta 2022, ko je pacientka Zagovorniku prijavila diskriminacijo. Po njenem je zdravnica zavrnila nadaljnjo zdravstveno obravnavo med postopkom oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP), pri čemer je kot razlog navedla ugovor vesti.

Pacientka je izpostavila, da je zdravnica storitev odrekla izključno istospolno usmerjenim pacientkam, kar je po oceni Zagovornika diskriminatorno.

Ugovor se ne sme nanašati na osebne okoliščine pacienta

V postopku ugotavljanja diskriminacije je Zagovornik prejel pojasnilo Zdravniške zbornice in njenega Odbora za pravno-etična vprašanja, da takšen ugovor vesti ni dopusten.

Ugovor se lahko nanaša le na določene zdravstvene postopke, ne pa na posameznikove osebne okoliščine, kot je spolna usmerjenost.

Ob tem je Lobnik poudaril, da je pravica do zdravstvenega varstva pomemben del človekovih pravic in ustavna vrednota in da mora biti zdravljenje dostopno vsem ne glede na osebne okoliščine, kot sta tudi spol in spolna usmerjenost.

Zagovornik je skladno s svojimi pristojnostmi po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo diskriminirani pacientki nudil brezplačno pravno zastopanje v njeni tožbi proti ginekologinji.

Za takšno potezo se Zagovornik odloči v primerih, za katere presodi, da so pomembni za dvig ravni razumevanja prava varstva pred diskriminacijo in preprečevanje diskriminacije.

Cilj tega zastopanja je bil tako tudi preprečiti, da bi bila pravica do ugovora vesti še kdaj uporabljena diskriminatorno.