Glas ljudstva: Se je direktorica ZD Ljubljana javno zlagala o vračilu koncesije?

Kot navaja Glas ljudstva, se je 16. septembra, razvedelo za odločitev Antonije Poplas Sušič, da na prvo mesto postavi javni zdravstveni sistem in vrne koncesijo. A zatrjujejo, da do tega ni prišlo. FOTO: Leon Vidic/Delo

V civilni iniciativi Glas ljudstva dva meseca po napovedi direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Sušič, da bo vrnila koncesijo za svojo ambulanto, trdijo, da se to ni zgodilo. Trdijo, da Zdravstveni zavod Multimedicus še naprej deluje po starem in da je nosilka koncesije po javno dostopnih podatkih še zmeraj direktorica ZD Ljubljana.

Kot poudarjajo, je letos sprejeta novela Zakona o zdravstveni dejavnosti naposled odpravila anomalijo v javnem zdravstvenem sistemu, ki je tudi direktorjem (in drugim vodstvenim delavcem) omogočala delo pri več delodajalcih.

»Ni treba posebej poudarjati, da gre za očiten konflikt interesov: kako naj zavarovanci in zavarovanke zaupamo, da bo direktor_ica dobro skrbel_a za poslovanje javnega zdravstvenega zavoda, če pa ima v neki zasebni praksi (ali praksah) veliko večje osebne finančne interese?« so zapisali in dodali, da jih je 10. septembra neprijetno presenetila novica, da namerava Antonija Poplas Sušič s podporo in dovoljenjem sveta zavoda obdržati tako direktorsko funkcijo ZD Ljubljana kakor svojo koncesionarsko ambulanto, »da bo torej še naprej dvoživkarila v javnem sistemu«.

Kot še navajajo, se je že šest dni pozneje, 16. septembra, razvedelo za njeno odločitev, da na prvo mesto postavi javni zdravstveni sistem in torej vrne koncesijo. A zatrjujejo, da do tega ni prišlo.

»Do nadaljnjega odsotna« Na spletni strani zdravstvenega zavoda Multimedicus je Antonija Poplas Susič še vedno navedena med zaposlenimi. Med novembrskimi obvestili je navedeno tudi, da je do nadaljnjega odsotna.

»Zato se danes, dva meseca in pol pozneje, sprašujemo, kako je mogoče, da Zdravstveni zavod Multimedicus še naprej deluje po starem in da je nosilka koncesije po javno dostopnih podatkih še zmeraj dr. Poplas Sušič? Je direktorica vendarle izigrala zakonodajo in se za povrh še javno zlagala o vračilu koncesije? Zakaj to dopušča Mestna občina Ljubljana, koncedent, in zakaj ob tem molči Ministrstvo za zdravje, regulator na nacionalni ravni?«

Zdravstveni dom Ljubljana, Mestno občino Ljubljana in Ministrstvo za zdravje pozivajo, da javnost seznanijo s trenutnim statusom direktorice in zagotovijo, da bo delovanje ZD Ljubljana v skladu z veljavno zakonodajo.