FOTO:Glas o črnjanskih gradovih je segel do Kitajske

Črna na Koroškem – Po dvajsetih letih drznega pohodniškega izziva z imenom K24, med katerim najbolj vzdržljivi v manj kot 24 urah prehodijo 80 kilometrov dolgo pot z vzponi na vseh pet koroških vršacev (Peco, Olševo, Raduho, Smrekovec in Uršljo goro), je ta konec tedna pred vrati prvi izjemen tekaški izziv, ki ima s pohodniškim skupno ime.V petek ob desetih zvečer, ko bo večina Slovencev legla k zasluženemu počitku, bo 245 tekačev iz osemnajstih držav pred kulturnim domom v Črni stalo na startu sto kilometrov dolge tekaške preizkušnje K24 Ultra trail, ki je dvajset kilometrov daljša od pohodniške. »Iz Črne bodo šli proti Mušeniku, od tam na Igrčevo, kjer bodo vstopili v podzemlje Pece i n šest kilometrov tekli po opuščenih rudarskih rovih,« je povedaliz športnega društva K24, ki je organizator dogodka. Tekači bodo iz jame pritekli pod mežiškim CŠOD, od koder se bodo povzpeli na prvega od petih koroških vršacev, Peco (2126 metrov).Pušnik, ki je progo že večkrat preizkusil, pravi, da je zahtevna, a ne samo fizično, temveč tudi psihično. »Peca je strma pri vzponu in spustu, Raduha je tehnično težka, ker je skalnata, Smrekovec je sicer lažji, a so noge tam že utrujene ...« našteva sogovornik. Ob poti, ki bo označena s 3500 odsevnimi zastavicami, bo osem okrepčevalnih postaj. Prve tekače na cilju v Črni pričakujejo po dvanajstih urah, torej v soboto okoli desete ure dopoldne, sicer pa je časovna omejitev teka 33 ur.Organizatorji, ki so se na prireditev pripravljali več kot leto dni, obiskovalcem svetujejo, naj tekače pozdravijo tako na startu kot na cilju, ob progi pa jih bodo najlaže spodbujali na Smrekovcu in Uršlji gori. Med favoriti na stokilometrski razdalji s 5420 metri vzponov je tekač, ki je med tistimi, ki so že premagali pohodniški K24. Veliko tekačev, kar 172, pa se bo v soboto zjutraj podalo na krajšo, 50-kilometrsko progo. Časovni limit teka na tej razdalji je 14 ur, tekače pa bo vodila »le« na dva vrhova; Uršljo goro in Smrekovec.Udeleženci ekstremne tekaške preizkušnje bodo v Črni deležni prijetnega vzdušja, saj tja prihajajo v času tradicionalnega, že 64. Koroškega turističnega tedna. Ta prinaša številne kulturne, športne in zabavne prireditve, med njimi tudi maraton Kralja Matjaža in podpis dogovora o sodelovanju s kitajskim mestom Harbin.»Gre za mesto, v katerem podobno kot mi iz snega gradijo skulpture iz ledu. Tudi oni se ponašajo s številnimi olimpijci, zato bomo na njihovo pobudo 15. avgusta v Črni podpisali dogovor o sodelovanju na kulturnem in turističnem področju, kasneje pa ga želimo razširiti tudi na področje gospodarstva,« pove črnjanska županja