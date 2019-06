Glavni odbor Fidesa o delu zdravnikov po izhodiščih iz modre knjige

Odločitev v rokah zdravnikov

Ljubljana - Glavni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides bo na današnji seji predvidoma govoril o implementaciji standardov in normativov. Znanih naj bi bilo več podrobnosti, koliko zdravnikov je junija začelo z upoštevanjem izhodišč iz modre knjige. Sindikat med tem vztraja tudi pri izstopu zdravnikov iz enotnega plačnega sistema.Da bodo s prvim junijem vsi zdravniki in zobozdravniki delali dosledno po modri knjigi standardov in normativov, je glavni odbor Fidesa odločil že v začetku marca. Takrat je predsednik sindikatadejal, da to pomeni, da bodo zdravniki lahko delali v skladu s Hipokratovo zavezo, torej »zbrano, odgovorno in strokovno«.Med drugim bi to pomenilo, da bi zdravniki sprejeli v povprečju 24 ambulantnih obiskov dnevno, administraciji pa bi tedensko namenili deset ur.Minister za zdravjese je že nekaj dni po napovedi srečal z vodstvom sindikata, a sestanek ni prinesel konkretnega dogovora. Ponovno so se srečali minuli petek, ko so se strinjali, da zdravstvena oskrba bolnikov zaradi drugačne organizacije dela ne sme trpeti.Kuštrin sicer takrat, dan pred rokom, ko naj bi zdravniki začeli z doslednim upoštevanjem izhodišč iz modre knjige, ni mogel napovedati, koliko jih bo začelo s takim načinom dela. Več informacij o tem naj bi imeli po današnji seji glavnega odbora sindikata.Zdravniki, ki ne zmorejo in so se odločili delati po standardih in normativih, imajo vso organizacijsko, pravno in sindikalno podporo Fidesa, kjer pa po besedah Kuštrina nimajo ne želje ne namena kogarkoli prisiliti, da to pravico izkoristi.Fides poleg uveljavitve standardov in normativov vztraja tudi pri izločitvi zdravnikov iz enotnega sistema plač v javnem sektorju.