Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

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Gledališče ostaja prostor srečanja, dialoga in človeka.
Nova sezona prinaša šest premiernih uprizoritev, raznolik abonmajski program za odrasle, bogato ponudbo za otroke in mladino ter ustvarjalni preplet domačih in mednarodnih gledaliških poetik. Hkrati bo sezona zaznamovana tudi s pomembnim mejnikom v zgodovini gledališča, saj bo po dolgoletnem uspešnem vodenju Katje Pegan decembra 2026 mandat direktorja prevzel igralec in gledališki ustvarjalec Danijel Malalan.
Program, ki ga je kot kurator sezone oblikoval režiser Ivan Loboda, se ne izogiba vprašanjem sodobnega časa. Nasprotno – odpira jih. Predstave letošnje sezone govorijo o ljudeh, ki skušajo v svetu negotovosti, hrupa in odtujenosti ohraniti bližino, dostojanstvo in smisel. Med premierami izstopajo Ledene slike finskega dramatika Kristiana Smedsa v režiji Ivana Lobode, ena najpretresljivejših sodobnih evropskih družinskih dram. Ljubitelje klasike bo gotovo pritegnil Samuel Beckett z legendarnim Čakajoč Godota v režiji Jake Ivanca, Strindbergova Gospodična Julija pod režijsko taktirko Yulie Kristoforove pa bo ponudila nov pogled na eno najpomembnejših del svetovne dramatike.
Za občinstvo pa je najpomembnejša novica, da se je 1. junija začel predvpis abonmajev za sezono 2026/2027. V času, ko kulturne vsebine vse pogosteje tekmujejo za našo pozornost, abonma ostaja eden najlepših načinov rednega stika z gledališčem. Ne pomeni le ugodnejšega obiska predstav, temveč tudi pripadnost skupnosti gledalcev, ki verjamejo v moč žive umetnosti.
Predvpis bo do 20. junija pri blagajni Gledališča Koper, na spletni strani www.gledalisce-koper.si in po elektronski pošti info@gledalisce-koper.si. Prav v času predvpisa bo gledališče pripravilo tudi Retrovizor – niz ponovitev najodmevnejših predstav iztekajoče se sezone, ki bo obiskovalcem ponudil še zadnjo priložnost za ogled uspešnic, kot so Živeti!, Kje je primadona?, Ocean morje, Nemško življenje, Človeški glas in Življenje iz dveh delov.
Nova sezona Gledališča Koper ne obljublja le novih predstav. Obeta prostor, kjer se bomo lahko za trenutek ustavili, prisluhnili drug drugemu in skozi zgodbe na odru znova premislili svet okoli sebe. In morda je prav to danes največja vrednost gledališča.
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