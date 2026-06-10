Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

Gledališče ostaja prostor srečanja, dialoga in človeka.

Nova sezona prinaša šest premiernih uprizoritev, raznolik abonmajski program za odrasle, bogato ponudbo za otroke in mladino ter ustvarjalni preplet domačih in mednarodnih gledaliških poetik. Hkrati bo sezona zaznamovana tudi s pomembnim mejnikom v zgodovini gledališča, saj bo po dolgoletnem uspešnem vodenju Katje Pegan decembra 2026 mandat direktorja prevzel igralec in gledališki ustvarjalec Danijel Malalan.

Po predstavah se občinstvo in ustvarjalci pogosto zadržijo v pogovoru še dolgo v noč. FOTO: Martina Kofol, Studio Kofol

Program, ki ga je kot kurator sezone oblikoval režiser Ivan Loboda, se ne izogiba vprašanjem sodobnega časa. Nasprotno – odpira jih. Predstave letošnje sezone govorijo o ljudeh, ki skušajo v svetu negotovosti, hrupa in odtujenosti ohraniti bližino, dostojanstvo in smisel. Med premierami izstopajo Ledene slike finskega dramatika Kristiana Smedsa v režiji Ivana Lobode, ena najpretresljivejših sodobnih evropskih družinskih dram. Ljubitelje klasike bo gotovo pritegnil Samuel Beckett z legendarnim Čakajoč Godota v režiji Jake Ivanca, Strindbergova Gospodična Julija pod režijsko taktirko Yulie Kristoforove pa bo ponudila nov pogled na eno najpomembnejših del svetovne dramatike.



Kurator sezone režiser Ivan Loboda, direktorica Katja Pegan in bodoči direktor, ki bo z delom začel 1. decembra, Danijel Malalan. FOTO: Matej Sukič, Gledališče Koper

Posebno mesto v sezoni zavzema tudi avtorska družinska predstava Lepo je biti znanstvenik v režiji Renate Vidič, ki bo mladim gledalcem približala svet raziskovanja in radovednosti. Najmlajšim bo namenjena predstava Dvigni glavo, Kurt!, sezono pa bo zaokrožila komična uprizoritev Monologi za Paolo Borboni v režiji Katje Pegan. Večerni abonma bo tudi letos združil najboljše iz domače produkcije in izbrane vrhunce slovenskega gledališkega prostora. Poleg štirih koprskih premier bodo abonenti lahko izbirali med predstavami Kavarna, Žival si!, Življenje v teatru, Sirote in Pet vrst tišine. Takšen koncept omogoča vpogled v različne estetske poetike in ustvarjalne pristope, hkrati pa gledalcem zagotavlja izjemno raznoliko sezono. Posebna pozornost ostaja namenjena mladim. Poleg priljubljenih otroških abonmajev Mali oder in Mavrična ribica bo na voljo tudi dijaški abonma, ki mladim omogoča stik z vrhunskimi gledališkimi vsebinami in aktualnimi družbenimi temami.

Za občinstvo pa je najpomembnejša novica, da se je 1. junija začel predvpis abonmajev za sezono 2026/2027. V času, ko kulturne vsebine vse pogosteje tekmujejo za našo pozornost, abonma ostaja eden najlepših načinov rednega stika z gledališčem. Ne pomeni le ugodnejšega obiska predstav, temveč tudi pripadnost skupnosti gledalcev, ki verjamejo v moč žive umetnosti.

Pod okriljem Gledališča Koper deluje tudi Gledališče za otroke in mladino Svetilnik, ki slovi po odličnih predstavah za najmlajše in mlado občinstvo. Fotografija je s predstave Ostržek. FOTO: Jaka Varmuž

Predvpis bo do 20. junija pri blagajni Gledališča Koper, na spletni strani www.gledalisce-koper.si in po elektronski pošti info@gledalisce-koper.si. Prav v času predvpisa bo gledališče pripravilo tudi Retrovizor – niz ponovitev najodmevnejših predstav iztekajoče se sezone, ki bo obiskovalcem ponudil še zadnjo priložnost za ogled uspešnic, kot so Živeti!, Kje je primadona?, Ocean morje, Nemško življenje, Človeški glas in Življenje iz dveh delov.

Nova sezona Gledališča Koper ne obljublja le novih predstav. Obeta prostor, kjer se bomo lahko za trenutek ustavili, prisluhnili drug drugemu in skozi zgodbe na odru znova premislili svet okoli sebe. In morda je prav to danes največja vrednost gledališča.

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