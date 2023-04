Glede na anketo je potrebnih 10.800 javnih najemnih stanovanj

Občine potrebujejo nekaj več kot 15.000 stanovanjskih enot, od tega okoli 10.800 javnih najemnih stanovanj, je pokazala zadnja anketa Stanovanjskega sklada RS (SSRS). Sklad jim je s programi sofinanciranja zagotovil 46,7 milijona evrov za 928 javnih najemnih stanovanj, od katerih jih bo v letih 2023 in 2024 končanih 551.

Občine oz. njihovi stanovanjski skladi po anketi, ki jo je sklad izvedel med 20. februarjem in 22. aprilom letos, pri čemer je odgovorilo 163 od 212 občin, trenutno potrebujejo 15.041 stanovanjskih enot, od tega 10.819 javnih najemnih stanovanj, 1882 drugih najemnih stanovanj (službenih, tržnih in namenskih), 1655 oskrbovanih stanovanj in 685 bivalnih enot, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala vodja investicijskega sektorja pri SSRS Sanja Burnazović.

Od tega v mestnih občinah potrebujejo 7152 javnih najemnih stanovanj, največ ljubljanska, 3501, sledijo koprska, mariborska in celjska občina s potrebo po 890, 600 in 513 stanovanjih. Mestna občina Kranj ni omenjena. Ali ni bila vključena v raziskavo, ni znano.

Glede na prejšnjo tovrstno anketo v letu 2021 - sklad jih je od leta 2009 izvedel osem - so se potrebe po javnih najemnih stanovanjih povečale za okoli 2,5 odstotka, nekoliko manj je potreb po bivalnih enotah, približno enako po oskrbovanih stanovanjih, za skoraj četrtino več pa po drugih najemnih stanovanjih.

Sklad je občinam prek dveh programov sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj (2016-2020 in 2022-2023) ter treh programov zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe (2017-2020, 2021-2022 in 2022-2023) odobril projekte za skupno 928 javnih najemnih stanovanj, od tega 118 oskrbovanih stanovanj za starejše. Letos in prihodnje leto bo zaključenih 551 stanovanjskih enot, je povedal direktor sklada Črtomir Remec.

Za to jim je iz lastnih virov sklada zagotovil 46,7 milijona evrov, pri tem sofinanciranje obsega 11,2 milijona evrov, posojila pa 35,5 milijona evrov.