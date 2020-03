FOTO:»Glifosat enako tvegan kot sežig odpadkov« 

Albaugh tudi sežiga - medicinske odpadke. Foto Tadej Regent/delo

Marinček: Arso taktizira

Ljubljana – Albaugh TKI, naslednik Pinusa iz Rač, po treh letih še vedno čaka na Arsov odgovor, ali sme v končnih izdelkih uporabo domnevno rakotvornega glifosata, katerega edini evropski proizvajalec je, povečati kar za šestkrat. Tačas ko Evropa postopno prepoveduje uporabo tega spornega herbicida, ga pri nas letno še zmeraj prodamo skoraj sto ton. V Albaughu TKI vztrajajo, da obratujejo po predpisih.Približno v istem času, ko se je v Evropi oblikovala državljanska pobuda proti najbolje prodajanemu herbicida v svetu, glifosatu, je ameriški lastnik nekdanje tovarne Pinus iz Rač, na Arso naslovil vlogo za povečanje letne proizvodnje pesticidov s 5000 na 24.500 ton končnih produktov oziroma upoštevajoč polprodukte na 31.600 ton. Slovenija, kjer imamo registriranih 25 sredstev z vsebnostjo glifosata za uporabo v kmetijstvu, se je odločila, da uporabo herbicidov ob cestah in železnicah ukine aprila 2021. Kar pomeni, da bosta Dars in Slovenske železnice, ki poleg kmetov porabita največ glifosata, za zatiranje plevela letos površine še onesnažila z okrog deset tisoč litri herbicida.Gorazd Marinček iz društva Rovo, ene od treh nevladnih organizacij, ki jim je Arso dodelil status stranke v postopku pridobivanja okoljskega dovoljenja (OVD) za Albaugh, meni, da Arso taktizira: »Počakali bodo, da Evropa prepove glifosat, da bodo lahko negativno odgovorili na vlogo.« Sicer pa je Albaughova sežigalnica, »edina pri nas, ki odstranjuje medicinske odpadke«, po njegovem enako pereča za vodovarstveno območje, na katerem se nahaja, kot proizvodnja glifosata: »V postopku izdaje OVD bo treba preveriti skupni vpliv povečane proizvodnje glifosata in prav tako povečanega obsega sežiganja nevarnih odpadkov.«Marinček domneva, da se v »edinstvenosti« sežigalnice medicinskih odpadkov sicer skriva tudi odgovor na vprašanje, zakaj se postopek podaljševanja okoljskega dovoljenja Albaughu vleče že leta … Na Arsu smo izvedeli, da teče ugotovitveni postopek, katerega vsebine ne komentirajo. V Ekološki iniciativi Rače pa so tačas od okoljskega ministrstva (Mop) dobili zagotovilo, da bodo na podlagi rezultatov državnega monitoringa kakovosti podzemne vode v Podovi in Račah še letos pripravil program preiskav terena na širšem območju gramoznih jam, do decembra 2022 pa s pomočjo države postavili novo čistilno napravo; Albaugh bo v kratkem pričel trajno meriti zrak.Če vlada onesnaževalcem pridobljenih okoljskih dovoljenj z zakonom ne bi spremenila v trajna, bi sežigalnici v Račah rok uporabe potekel letos.