Globe niso rešitev, povečati je treba ozaveščenost

V nadaljevanju preberite:

Šest let že veljajo določila zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) za približno 3000 javnih zavezancev. Letos poleti je začel veljati še zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, ki širi nabor zavezancev tudi v gospodarstvo. A če v boju za tržne deleže in kupce podjetja spletne strani še nekako prilagajajo, so veliko večji problem javne ustanove. Čeprav so imele najmanj dve leti in pol časa za prilagoditve, je po nekaterih podatkih več kot 98 odstotkov javnih spletnih strani še vedno nedostopnih.

»Popolnoma dostopno spletišče je v praksi zelo redko, saj je to kompleksen in dinamičen proces, ki vključuje tehnične, vsebinske in oblikovne vidike. Zato so tovrstne pavšalne ocene o deležu nedostopnih spletišč zavajajoče in ne izražajo dejanskega stanja,« pravi Dragan Petrović, glavni inšpektor na inšpektoratu za informacijsko družbo (IRSID) na ministrstvu za digitalno preobrazbo.

Kakšne so kazni in zakaj inšpektorat še ni izrekel nobene globe? Katera skupina prebivalcev potrebuje največ prilagoditev spletnih strani?