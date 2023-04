Globe ustanovam, v katerih je zdravnik preveč delal

V nadaljevanju preberite:

Lani smo poročali o zdravniku radiologu, ki je v obdobju januar–november 2021 na delovnem mestu (če upoštevamo vse dni v omenjenem obdobju – 334 dni) preživel 14,1 ure na dan.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi članka, ki smo ga objavili 26. marca 2022, javne zdravstvene zavode pozvalo, da proučijo pravilnost izplačanega števila ur v posameznih dnevih in morebitno prekrivanje plačanih ur različnih izplačevalcev za isto časovno obdobje ter da pojasnijo, kako je bila zagotovljena pravica do dnevnega oziroma tedenskega počitka skladno z zakonom o zdravniški službi, nadzor pa so opravili tudi na Inšpektoratu za delo. V nadaljevanju razkrivamo, kaj so odkrili.