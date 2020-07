Gluhi bodo stregli na Kredarici

V soboto in nedeljo bo Triglavski dom na Kredarici na 2515 metri nad morjem, od koder se je mogoče povzpeti na najvišjo slovensko goro Triglav, že drugo leto zapored gostil vseslovensko prostovoljsko akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah.V organizaciji odbora Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami (OPP) pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) bodo prostovoljci skupaj z oskrbnikom in osebjem doma predstavili moto akcije »Biti inkluziven«; inkluzija je proces, v katerem se učimo živeti drug z drugim. Akcija nudi priložnost, da spoznate gluhe, naročanje s kretnjami, slovenski znakovni jezik in tudi jezik slepih – Braillovo pisavo.Na mizi vas bo čakal komunikacijski valjček sporočevalček, ki ponazarja naročilo, uživanje v pijači, hrani, družbi in plačilo ter predstavitvena knjiga, v kateri so zbrane splošne planinske jedi in pijače v besedah, slikah kretenj in v Braillovi pisavi. Akcija se bo nadaljevala 5. septembra v planinskih domih na Boču in v Tamarju.