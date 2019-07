Gneča na mejnih prehodih

Spet je pred nami prometno obremenjen konec tedna. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je že nastal daljši zastoj na avtocesti Ptuj-Gruškovje med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zastoj je dolg sedem kilometrov.



Čakalna doba je na mejnih prehodih Metlika, Dragonja, Starod, Jelšane, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec.







Danes bo med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro, veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone.



V Laškem bosta zaradi prireditve v večernem in nočnem času zaprti cesti Celje-Šmarjeta in Laško-Breze-Šentjur ter nekatere ulice v centru mesta.







Na štajerski avtocesti na priključku Slovenske Konjice sta zaradi del zaprta izvoz in uvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru ter izvoz Lukovica iz smeri Ljubljane in uvoz Lukovica proti Ljubljani.



Na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno zaradi del. Na primorski avtocesti sta zaradi del zaprta izvoz in uvoz Kozina proti Ljubljani. Obvoz je preko priključkov Kastelec in Divača.