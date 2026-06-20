Gneča na poti proti Jadranu: skozi Lučko že več kot 68.000 vozil

Na Hrvaškem je prvi poletni konec tedna prinesel močno povečan promet proti jadranski obali. Hrvaški avtoklub (HAK) poroča o zastojih in kolonah na najpomembnejših avtocestah proti morju ter na nekaterih mejnih prehodih.

Največ težav je na avtocesti A1 med Zagrebom in Bosiljevim, kjer promet proti Dalmaciji poteka upočasnjeno v strnjeni koloni z občasnimi zastoji. Na zagrebški obvoznici pred cestninsko postajo Lučko je iz smeri Buzina nastala približno dva kilometra dolga kolona.

Zgoščen promet beležijo tudi na avtocesti A7 med predorom Burlica in priključkom Šmrika v smeri proti Kvarnerju, kjer je kolona vozil dolga okoli dva kilometra.

Po podatkih Hrvaških avtocest (HAC) je od polnoči do 10. ure dopoldne skozi cestninsko postajo Lučko vstopilo več kot 68.000 vozil, izstopilo pa jih je več kot 35.000. Hrvaška televizija HRT poroča, da bo povečan promet vztrajal ves dan.

Hrvaško notranje ministrstvo voznike poziva k potrpežljivosti, spoštovanju prometnih pravil in pravočasnemu načrtovanju poti. Zaradi pričakovanih prometnih obremenitev bo policija okrepila nadzor na cestah, po potrebi pa bo za spremljanje razmer uporabila tudi helikopter.

Močno je povečan tudi promet v drugih prometnih vozliščih. Skozi splitsko letališče in pristanišče naj bi v podaljšanem koncu tedna potovalo okoli 114.000 potnikov. V splitskem letališču pričakujejo približno 190 rednih in še do 30 zasebnih letov, Jadrolinija pa je zaradi povečanega povpraševanja uvedla dodatne trajektne povezave proti otokom.