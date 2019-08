Gneča na primorski avtocesti

​Najdaljša čakalna doba proti Hrvaški v Sečovljah

Pričakovano so daljše čakalne dobe tudi na mejnih prehodih proti turistično bolj obleganim krajem. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na štajerski avtocesti omejen promet

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste (PIC) sta bila zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru zaprta vozni in prehitevalni pas. Posledice prometne nesreče so odstranili. Nastal je zastoj, dolg približno deset kilometrov, ki pot podaljša za približno uro. Na PIC-u sporočajo, da je obvoz za osebna vozila možen po vzporedni cesti med Uncem in Postojno.Štiri kilometre dolg zastoj je tudi na podravski avtocesti od priključka Zakl proti mejnemu prehodu Gruškovje, kjer je izmed vseh mejnih prehodih tudi najdaljša čakalna doba. Za vstop v državo boste potrebovali eno do dve uri, za izstop pa več kot dve uri.Dva kilometra in pol dolg zastoj je nastal še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice-vzhod. Zastoji pa so prav tako na avstrijski strani predora proti Sloveniji.Pričakovano so daljše čakalne dobe tudi na mejnih prehodih proti turistično bolj obleganim krajem.V smeri proti Hrvaški je najdaljša čakalna doba na mejnem prehodu Dragonja, kjer boste za vstop v državo čakali do ene ure, za izstop pa pol ure. Na meji v Sečovljah boste za in iz Slovenije čakali približno eno uro, medtem ko boste v Obrežju čakali eno uro na poti v Slovenijo, v Metliki trideset minut, enako časa pa boste porabili na mejnem prehodu Vinica za izstop iz države. Na mejnem prehodu Starod pa je treba za vstop v Slovenijo počakati pol ure, na poti iz Slovenije pa se boste tam zadržali do ene ure.​Na PIC-u podajajo še nekaj napotkov preden se odpravite na pot. Danes bo na štajerski avtocesti, na območju cestninske postaje Kompolje, promet potekal samo po enem prometnem pasu. Proti Mariboru predvidoma med 6. in 14.30, proti Ljubljani pa predvidoma med 10. in 19. uro.Na ljubljanski severni obvoznici je zaprt izvoz Nove Jarše iz smeri Kosez na Šmartinsko cesto, predvidoma do 18. 8.. Zaprta je tudi Clevelandska ulica med Jarško in Šmartinsko cesto.Zaprta je regionalna cesta Sneberje-Ljubljana, Šmartinska cesta, med cestama Trbeže in Snebersko cesto.Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 19. avgusta zaprt priključek Krtina v obe smeri. Izvoz in uvoz Slovenske Konjice iz smeri Maribora proti Ljubljani je ponovno odprt.Danes in v nedeljo bo med 7. in 20. uro zaradi del na železniškem prehodu zaprta cesta Rimske Toplice-Julklošter v Globokem.