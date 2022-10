Gneča na spolzkem diplomatskem parketu

V nadaljevanju preberite:

A njen deficit na tem področju lahko z bogatimi praktičnimi izkušnjami in nasveti zapolnita njena ključna podpornika, bivša predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk.

Njeni glavni konkurenti imajo precej več zunanjepolitičnih izkušenj in znanja. Anže Logar je bivši zunanji minister, ki v predsedniški tekmi zastopa stališča, ki so prepis slovenske zunanjepolitične strategije. Od profesorja mednarodnih odnosov in evropskega poslanca Milana Brgleza se pričakuje, da bo na zunanjepolitičnem področju pridobil nekaj prednosti pred konkurenco.