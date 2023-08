Gneča na urgencah v prihodnjih dneh

Slovenija je prosila za pomoč pri zdravstveni oskrbi v koroški regiji Avstrijo, saj je samo od tam možen dostop do regije. Sicer pa zdravstvo v teh težkih razmerah – z izjemo psihiatrične bolnišnice Begunje, ki je bila poplavljena in izseljena – poskuša zagotavljati nemoteno oskrbo prebivalcev, sporočajo z ministrstva za zdravje. Ministrstvo za solidarno prihodnost pa je za domove starejših, ki imajo zaradi poplav težave s kadri, pozvalo na pomoč študente in upokojence.

Helikopterji na bolnišnicah tudi ponoči

V zdravstvu je vzpostavljena mreža medsebojne pomoči med izvajalci. Dispečerska služba je po sklepu ministrstva za zdravje aktivirala dodatne ekipe za nujne prevoze evakuiranih oseb v ustrezno zdravstveno oskrbo. To jim je uspelo povsod, razen na Koroškem, kamor je iz Slovenije nemogoče priti. Zato sta se ministrstvi za zdravje in zunanje zadeve obrnili na Avstrijo in jo prosili za pomoč. Vzpostavljeno je bilo tudi 24-urno delovanje heliportov v UKC Ljubljana in celjski bolnišnici, da so lahko helikopterji reševali tudi ponoči. V prihodnjih dneh, ko bodo ceste postale bolj prevozne, pričakujejo povečan priliv pacientov v urgentne centre in bolnišnice, na kar so tam pripravljeni, zagotavljajo na ministrstvu za zdravje.

Pomoč v psihični stiski

V 16 centrih za duševno zdravje, ki delujejo v zdravstvenih domovih v vseh večjih krajih, je zagotovljena psihološka pomoč prizadetim prebivalcem in osebju, ki je vpleteno v reševanje. Vsakdo, ki je v stiski, lahko tja pokliče in se dogovori za naprej, tudi Ljubljančani, saj naše glavno mesto centra za duševno zdravje odraslih še nima.

Zaloge krvi

Zaloge krvi so stabilne, sporoča zavod za transfuzijsko medicino, ki pa kljub temu naproša tiste, ki bodo prejeli povabilo Rdečega križa h krvodajalstvu, naj se tokrat zanesljivo odzovejo.

Nekatere lekarne zaprte

Večina od 347 lekarn deluje in imajo zalogo zdravil za nekaj dni, tako da težav z oskrbo ni. Nekatere lekarne, predvsem v manjših krajih, pa so bile poplavljene in so zaprte ali odprte s krajšim delovnikom oziroma je dostop do njih oviran. Prizadevajo si, da bi čim prej zagotovili nemoten dostop do zdravil in medicinskih pripomočkov, sporočajo iz Lekarniške zbornice Slovenije.

Poplavljenih pet domov starejših

Poplavljeni so bili domovi starejših občanov v Mengšu, Trzinu, Medvodah, v Kranju, težave s pitno vodo in električno energijo pa je imel dom starejših v Prevaljah. Poplavljen je bil tudi Center slepih in slabovidnih v Škofji Loki in varstveno delovni centri v Mostah, na Jesenicah in v Mozirju. Vendar – tako Primož Siter z ministrstva za solidarno prihodnost – se razmere umirjajo, življenjsko ogrožen ni nihče.

Pomoč študentov in upokojencev

Vsak dom starejših pa je zgodba zase. Mnogi težko zagotavljajo negovalni in oskrbovalni kader, saj imajo njihovi zaposleni zaradi neprevoznih cest težavo priti na delo ali pa so sami poplavljeni. Zato je ministrstvo za solidarno prihodnost pozvalo k prostovoljni pomoči študente in upokojene medicinske sestre. Nekateri domovi imajo proste postelje in nudijo zatočišče v poplavi prizadetim občanom, drugi zaradi pomanjkanja kadra svetujejo, naj svojce vzamejo začasno domov. Na ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer zbirajo podatke o socialnih zavodih, skupnih navodil ne bodo izdali, saj vodstva domov vedo, kaj je za njihov dom najbolje, je dejal Siter.