Gneča pri prečkanju meje s Hrvaško in Avstrijo

Promet je danes na nekaterih cestah in na mejnih prehodih povečan. Vozniki morajo za izstop na Hrvaško trenutno čakati do poldruge ure, večkilometrske kolone pa so v Avstriji pred prehodoma Karavanke in Šentilj, kjer za vstop v Slovenijo čakajo do dve uri.



Kot kažejo podatki Prometno–informacijskega centra za državne ceste, je zastoj v Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji dolg 16 kilometrov. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Kolona je v Avstriji tudi pred prehodom Šentilj v smeri Slovenije, trenutno je dolga pet kilometrov, in pred predorom Ljubelj proti Sloveniji. Na Šentilju je čakalna doba za vstop v Slovenije od ene do dveh ur.



Zastoj je na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Kolona vozil trenutno sega en kilometer daleč. Na Gruškovju za izstop iz države čakajo do ene ure, za vstop pa do 30 minut.



Vozila stojijo tudi na koncu izolske obvoznice proti Portorožu ter na cestah Dolenje-mejni prehod Jelšane, Padna-Dragonja in Parecag-mejni prehod Sečovlje. Na prehodu Dragonja za izstop čakajo 45 minut in za vstop poldrugo uro, na Sečovljah za izstop 30 minut in za vstop poldrugo uro, na Jelšanah pa za izstop in vstop po 45 minut.