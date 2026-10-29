Godec: Človek je precej manj zanesljiv od železniških varnostnih naprav

V Španiji so danes začeli tridnevno žalovanje za 69 žrtvami hude železniške nesreče. Še vedno se osredotočajo na iskanje trupel oziroma pogrešanih oseb, intenzivno pa preiskujejo tudi vzrok nesreče, v kateri je vlak na poti iz Madrida v Sevillo trčil v stoječi vlak. Španska vlada kot glavno domnevo o vzroku nesreče omenja kombinacijo tehnične okvare in človeške napake. Podobno je ocenil tudi strokovnjak za varnost v železniškem prometu Andrej Godec, ki je za Delo pojasnil, kaj bi lahko šlo narobe in ali bi se takšna nesreča lahko zgodila tudi v Sloveniji. Po njegovi oceni bi lahko bila odločilna kombinacija tehnične okvare in človeške napake. A dokler preiskovalci ne bodo ugotovili, kaj natančno je odpovedalo in kako so ravnali zaposleni v nadzornem centru, o odgovornosti ni mogoče ...