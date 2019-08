FOTO:Gogijevo pametno košarkarsko igrišče je zaživelo

Žogo so Gogiju prinesli mladostni prijatelji iz Kosez. FOTO Roman Šipić/Delo

V eksihibicijski tekmi sta se pomerili ekipi Gorana Dragiča s fanti iz njegovega kampa in Marka Miliča z mladimi reprezentanti iz selekcije U 14. FOTO Roman Šipić/Delo

Množica mladih in starih je za mrežo košarkarskega igrišča v Tivoliju že dolgo pred napovedano otvoritvijo tega prvega pametnega košarkarskega igrišča (na prostem) pri nas nestrpno pričakovala Gorana Dragića, kapetana zlate slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v Istanbulu in igralca v ameriški profesionalni košarkarski ligi NBA.Gogi je ob prihodu takoj priznal, da je bolj živčen kot pred tekmami, kar se je kasneje pokazalo tudi pri prvih metih na koš, saj je šla šele osma žoga skozi mrežico, tudi v naslednjih štirih poskusih mimo ljubljanskega župana Zorana Jankovića pa ni uspel. Žogo, s katero je "krstil" koš na novem obnovljenem igrišču so prinesli iz Kosez njegovi mladostni prijatelji, soigralci in sošolci iz tamkajšnje osnovne šole.Ob otvoritvi prvega pametnega igrišča z vrhunsko podlago, kar je bil velik dogodek zanj in za MOL, se jezahvalil županu, ki podpira projekt #podamdaigram in podjetju Taurus. Gogi upa, da bo na igrišču čimveč košarkarjev in da bo žoga zvabila čimveč mladih izza računalnikov. Najlepše mesto na svetu je tako po košarkarjevih besedah dobilo tudi najlepše košarkarsko igrišče.Igrišče je bilo obnovljeno v rekordnem času dveh do treh tednov, Dragić pa se je zahvalil za odlično podlago Lesnini in sponzorjem Telemachu in skupini Laško Union. Po njiju nosijo igrišča tudi imena: veliko je Telemach, na dveh manjših, otroških koših pa je zapisano Sola. Goran je med otvoritvijo predstavil nekaj elementov pametnega igrišča. Poleg nedrseče podlage je na voljo aplikacija za telefon (preko QR kode) z Gogijevimi navodili, kako trenira on sam. Na igrišču lahko igrajo vsi, prednost imajo vendarle organizirane skupine, je poleg pravil fair playa tudi zapisano v navodilih za uporabo igrišča.Drugo tako igrišče v akciji #podamdaigram bo v Mariboru in ljubljanski župan je predlagal, da naj bo tam podlaga zelena, čeprav ljubljanska ni vijolična, je pa blizu, bordo rdeča. Goran Dragić je košarkarsko žogo predal tudi mariborskemu podžupanu dr., ki je poudaril, da je tudi Maribor košarkarsko mesto, dokaz za to pa je bil tudi prisotni Ivo Daneu, član zlate jugoslovanske reprezentance na ljubljanskem svetovnem prvenstvu leta 1970 v bližnji Hali Tivoli.Ob prevzemu mikrofona jepriznal, da je bolje, da so mu dali v roke tega kot pa žogo. Potem pa je v svojem slogu nadaljeval, da mu je letos zmanjkalo samo malo časa, da bi privabil v Olimpijo Zorana Dragića - bo pa po njegovih besedah zanesljivo prišel prihodnje leto - potem pa je njegovega brata Gogija ves čas nagovarjal, da mora po zaključku kariere v NBA priti v Olimpijo. Menda je že dogovorjen z njegovo ženo Majo, Goran pa je priznal, da gre za hud pritisk pred javnostjo.Ob otvoritvi so prišli na igrišče tudi trije reprezentanti iz zlate carigrajske selekcije, ki so že člani Cedevite Olimpija. Goran Dragić je ob tem dejal, da Ljubljana potrebuje močan klub,pa upa, da bo takih igrišč še več, tudi v Ljubljani. Zoran Janković je ob koncu še vrtal v Gorana Dragića, naj potrdi, kdaj pride v Olimpijo in napovedal, da ga bo na to opozarjal vsakič, ko bo v Ljubljani. Župan tudi želi, da bi igrišče čimbolj uporabljali.V metih na koš sta bila mladi Timon in Gogi izenačena, 1:1, sledila je eksibicijska tekma, dvakrat po pet minut med Gogijevo ekipo fantov iz njegovega kampa in mlado reprezentanco U 14 z njihovim trenerjem Markom Miličem, prvim slovenskim košarkarjem v ameriški profesionalni ligi NBA. Na začetku sta se Marko Milič in Goran Dragić malo zbadala, potem pa se je začelo zares. V prvem polčasu so bili nekoliko boljši Gogijevi fantje, v drugem pa Miličevi.