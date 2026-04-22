Na Golažijadi več ljudi na urgenci, vzrok piškoti s THC-jem

Na sobotnem tekmovanju v kuhanju golaža v Kamniku je več obiskovalcev potrebovalo zdravniško pomoč, poroča spletni portal MMC RTV SLO. Sprva so sumili na zastrupitev z ogljikovim monoksidom, zato so na prizorišče prišli tudi gasilci, vendar nevarnosti niso zaznali. Kasneje se je izkazalo, da je bilo slabo počutje posledica zaužitja piškotov s THC, ki jih je ena od ekip delila obiskovalcem, ne da bi jih o vsebini obvestila, navaja portal.

Na neljubo dogajanje na tekmovanju je opozoril lastnik Slovenia Eco Resorta in organizator dogodka Golažijada 2026 Matjaž Zorman. Na facebooku je včeraj pojasnil, da je ena od 20 sodelujočih ekip obiskovalcev delila piškote, ki so vsebovali THC, psihoaktivno sestavino, ki je prisotna v konoplji, česar jim niso povedali.

Po besedah organizatorja Matjaža Zormana je na urgenci končalo pet ljudi, tri pa so tja prepeljali z reševalnik vozilom. Vsi so bili po oskrbi odpuščeni v domačo nego. Zorman je poudaril, da nihče ni v življenjski nevarnosti, ter dodal, da dogodka niso mogli predvideti ali preprečiti.

Organizatorji napovedujejo dodatne ukrepe

Policija je za MMC potrdila, da so bili o dogodku obveščeni in da so pomoč poiskale osebe, ki jim je po zaužitju hrane postalo slabo. Preiskava še poteka, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja zoper zdravje ljudi. Organizatorji pri tem napovedujejo, da bodo prihodnje leto sprejeli dodatne ukrepe, da se podobni incidenti ne bi ponovili.