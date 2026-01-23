Goljuf po telefonu jo je oškodoval za 54.000 evrov

Ljutomerski policisti obravnavajo primer prijavo občanke, ki je v telefonskem stiku v poslovanje z neznancem. Pri tem mu je posredovala podatke za dostop do spletne banke, nato pa ugotovila, da jo je oškodoval za kar 54.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Na Policijski upravi Murska Sobota so ob tem občane opozorili, da naj prekinejo naključne klice, povezane z naložbenimi priložnostmi, prav tako da naj ne verjamejo super ugodnim oglasom, ne klikajo na sumljive linke v SMS-ih ali e-mailih, si ne nalagajo aplikacij za oddaljen dostop, ki bi ga zaupali neznancem, ne vpisujejo gesel, osebnih podatkov, podatkov o bančnih računih in plačilnih karticah na sumljiva spletna mesta. »Pri dopisovanju in v pogovoru z neznanci pa naj bodo posebej pazljivi in naj ne verjamejo njihovim obljubam.«

Ob morebitnem oškodovanju zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto, so še pozvali.