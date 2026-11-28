Predpraznični čas ponuja številne priložnosti prevarantom,­ ki z naključnimi sporočili ter nenaročenimi paketi prežijo­ na spletne kupce. Zavarovati se je mogoče s previdnostjo in preverjanjem. Eno od glavnih nakupovalnih obdobij se je tudi uradno začelo s črnim petkom, ki tudi domačim trgovcem že nekaj let odpira prodajne možnosti in bo trajalo do januarskih razprodaj.

Te dni krožijo SMS-sporočila s tujih telefonskih številk, v katerih se neznanci lažno predstavljajo za slovensko pošto. »Vasa posiljka caka na prevzem,« sporoča slovenskemu prejemniku SMS-besedilo brez šumnikov, poslano s turške telefonske številke, nadaljuje se z vašo kreditno kartico. Kako se zaščititi, izvete v članku.

Na podobna lažna e-poštna sporočila je v začetku tedna opozorila Pošta Slovenije, saj zlorabljajo njihovo ime. »Sporočilo je videti kot potrditev naročila, v njem pa je navedena domnevna težava z naslovom za dostavo in dodana povezava. Če prejmete takšno sporočilo, povezave ne odpirajte in ne vnašajte podatkov.«