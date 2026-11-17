Na Darsu so goljufom preusmerili več kot 1,8 milijona evrov, državi naj bi uspelo rešiti približno 1,5 milijona evrov.
Galerija
Goljufi so se izdajali za predstavnike avstrijskega gradbenega podjetja Strabag. Gre za tako imenovano vrivanje v poslovno komunikacijo (BEC), pri katerem napadalci poskušajo preusmeriti plačila na svoje račune. FOTO: Leon Vidic
Dars je bil tarča obsežne spletne poslovne prevare. Neznanci naj bi preusmerili več kot 1,8 milijona evrov na bančni račun v tujini. Po neuradnih informacijah, ki jih je objavil Siol.net, je državi menda uspelo rešiti približno 1,5 milijona evrov.
Konec oktobra je Dars prejel elektronsko sporočilo domnevnega predstavnika avstrijskega gradbenega podjetja Strabag z novimi podatki o njihovem bančnem računu. Pristojne službe so menda pravočasno opozorile, da gre za lažno sporočilo oziroma t. i. phishing, a je finančna služba kljub temu na ta račun izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov.
Na Darsu so prekinili dve nakazili, ni jim pa uspelo zaustaviti treh nakazil v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov, ki so tako pristali na fiktivnem bančnem računu v tujini. Po neuradnih ...
Komentarji