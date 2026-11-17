Dars je bil tarča obsežne spletne poslovne prevare. Neznanci naj bi preusmerili več kot 1,8 milijona evrov na bančni račun v tujini. Po neuradnih informacijah, ki jih je objavil Siol.net, je državi menda uspelo rešiti približno 1,5 milijona evrov. Konec oktobra je Dars prejel elektronsko sporočilo domnevnega predstavnika avstrijskega gradbenega podjetja Strabag z novimi podatki o njihovem bančnem računu. Pristojne službe so menda pravočasno opozorile, da gre za lažno sporočilo oziroma t. i. phishing, a je finančna služba kljub temu na ta račun izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov. Na Darsu so prekinili dve nakazili, ni jim pa uspelo zaustaviti treh nakazil v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov, ki so tako pristali na fiktivnem bančnem računu v tujini. Po neuradnih ...