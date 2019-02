Goljufivi ljubimci hočejo le denar

V Novi KBM so decembra in januarja zasledili sumljiva nakazila v tujino, večinoma v Turčijo, ki imajo naravo ljubezenske prevare. V 14 odkritih primerih so Slovenke nakazale osebam, ki so jih spoznale po spletu, skupno več kot 200.000 evrov. V banki opozarjajo na previdnost, saj žrtve redko same sprevidijo, da so tarča goljufa.V večini primerov so goljufi vzpostavili stik z žrtvijo prek socialnih omrežij, največkrat facebooka in messengerja, je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedala vodja oddelka za preprečevanje prevar v Novi KBMPo njihovih ugotovitvah goljufi komunicirajo le pisno, v slabi angleščini. Ko z žrtvami vzpostavijo čustveno navezanost in zaupanje, kar lahko traja tudi več mesecev, pa potožijo, da potrebujejo denar. Med drugim pripovedujejo, da delajo na naftni ploščadi in da bi ji radi poslali darilo, zato jo prosijo za plačilo carine. Ali pa prosijo za denar za plačilo letalske karte, da bi lahko prišli na obisk, ali pa trdijo, da imajo bolnega otroka, ki nujno potrebuje operacijo. »Zelo so iznajdljivi in vztrajni,« je povedala Jeklerjeva.Zneski, ki jih goljufi zahtevajo, se najprej gibljejo od 100 do 200 evrov, zelo hitro pa se povzpnejo tudi nad 10.000 evrov. Med omenjenimi 14 primeri je bil tudi takšen, ko je bilo nakazanih v tujino več kot 60.000 evrov. Večinoma gre za nakazila v Istanbul, med drugim pa tudi na Ciper, v Španijo, ZDA in Estonijo.Po besedahiz SI-CERT gre najverjetneje za račune denarnih mul, ki nato ta denar pošljejo naprej. »Sled denarja se zelo hitro izgubi,« je opozoril.Prvi primer takšne prevare so v Sloveniji zasledili leta 2013, lani pa je njihova pojavnost izrazito porasla. Medtem ko je bil prej eden ali dva primera na leto, so lani prejeli 40 prijav. »Te prijave so najverjetneje le vrh ledene gore, ker marsikdo noče govoriti o tem,« je dodal.Velika težava pri odkrivanju tega nezakonitega početja, ki ima znake kaznivega dejanja prevare in pranja denarja, je namreč to, da žrtve nočejo sprejeti resnice. Nekatere ženske so priznale, da se jim je zadeva zdela sumljiva, a je niso hotele ustaviti, ker so bile srečne. »Ne boli jih toliko izguba denarja kot pa zavrnitev,« je dejal Hren.Goljufi ponavadi ciljajo na ženske srednjih let, ki so osamljene, večinoma ločene in živijo same. »Stalno so pripravljeni govoriti z njimi. Vsak dan jim pošljejo srček in jim obljubljajo srečo,« je še pojasnil.Žrtve si denar za ta nakazila pogosto izposodijo ali celo najamejo bančno posojilo. »Bil je celo primer, ko je goljuf prepričal žrtev, da je prodala svojo nepremičnino,« je dodal strokovnjak, izvajalec nacionalnega programa Varni na internetu.Banka sama takšnih nakazil ne more ustaviti, lahko le opozori na previdnost. V Novi KBM so vsem zaposlenim, ki imajo stik s strankami, naročili, naj bodo pozorni na nenavadno vedenje oziroma poslovanje strank. Za nakazila v gotovini na bančnih okencih pa morajo zahtevati pojasnila o izvoru denarja.Nova KBM je za ta namen pripravila tudi spletno stran o varnem poslovanju, kjer uporabniki najdejo navodila, kako prepoznati prevare in kako ravnati v takšnih primerih. Med drugim žrtvam svetujejo, da zadevo prijavijo policiji. Pregon goljufov je sicer težaven, saj so največkrat v državah z ohlapnejšo zakonodajo na področju pranja denarja.