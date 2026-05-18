Golob in Janša pri Pirc Musarjevi: v igri predlog za tehničnega mandatarja?

Prvaka Svobode in SDS, Robert Golob in Janez Janša, sta se minuli teden sestala s predsednico republike Natašo Pirc Musar, kjer so govorili tudi o možnosti tehničnega mandatarja, so potrdili v njenem uradu. V Svobodi so tehničnega mandatarja pripravljeni podpreti. Iz SDS v uradu odziva še nimajo, tako tudi ne imena morebitnega kandidata.

Novica je prišla v času, ko prehaja v sklepno fazo potrjevanje koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in trojčka okoli NSi.

Golob bi podprl tudi tehničnega mandatarja

»V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike,« je v izjavi za medije po današnji seji izvršnega odbora in sveta stranke Svoboda dejala predsednica sveta Svobode Nataša Avšič Bogovič.

Takšen predlog bi po njenih besedah podprli za obdobje do največ dveh let in do predčasnih volitev. »V tem času bi poskrbeli za ohranitev stabilnosti države in spremembo volilnega sistema,« je napovedala. Zatrdila je, da se Golob ob tem ne umika z mesta predsednika stranke in tudi ne s funkcije poslanca.

V uradu Nataše Pirc Musar so medijem poslali odgovor predsednice na odločitev Svobode, v katerem je potrdila, da je 14. maja na skupni pogovor o prihodnosti države povabila Goloba in Janšo.

»Z obema predsednikoma strank sem iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo – rešitve, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer, v katerih se nahajamo,« je zapisala in dodala, da je bil pogovor po njeni oceni konstruktiven, da so spregovorili o več možnih rešitvah in o tem, kako preseči trenutne politične delitve.

»Iskanje tehničnega mandatarja ni mogoče iz danes na jutri«

»Iskanje in uresničitev takšnih rešitev, med njimi tudi možnost iskanja tehničnega mandatarja, seveda ni mogoče iz danes na jutri. Sem pa o takšni možnosti že predhodno opravila razmislek. Takšna rešitev je lahko le plod medsebojnega spoštovanja in soodgovornosti do prednostnih nalog ter pripravljenosti, da se vsaj pri ključnih vprašanjih državni interes postavi pred strankarskega. Pri tem sem pripravljena aktivno sodelovati in pomagati – vendar le pod pogojem, da bodo na obeh straneh izraženi iskreni nameni in resnična pripravljenost za odgovorno ravnanje ter zadostna podpora poslank in poslancev.«

Ocenila je, da so prizadevanja za prenehanje nenehnih razdvajanj padla na plodna tla. »Predsednikoma obeh strank se zahvaljujem za tvorno sodelovanje na sestanku. Slovenija potrebuje več poguma za dialog, več zrelosti v politiki in več zavedanja, da je država vedno večja od posamezne stranke, posamezne vlade ali posameznega mandata,« je še zapisala.