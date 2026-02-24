Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

Medtem ko se »pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokratov enotno zavzema za nižje davke in več zasebnega zdravstva, ostaja neodgovorjeno, kako nadomestiti stotine milijonov evrov posledičnega proračunskega izpada in kaj to pomeni za javne storitve v naslednjem mandatu. Soočenja so obenem razkrila dvojno taktiko Janeza Janše – umirjen nastop v studiu in ostro komunikacijo na omrežjih – ter skoraj popolno vsebinsko ujemanje z Anžetom Logarjem, medtem ko Robert Golob in Luka Mesec nastopata v skoraj partnerski simbiozi, Matjaž Han pa lovi ravnotežje med njima.