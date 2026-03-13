Golob in Pirc Musar pozvala EU k zaščiti slovenske sodnice pred ZDA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta danes v pismu kolegom v članicah EU in Bruslju izrazila podporo slovenski sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Beti Hohler, ki se zaradi sankcij ZDA sooča s težkimi posledicami. Kritična sta bila do dosedanjega neustreznega odgovora Evrope in pozvala k takojšnjemu ukrepanju.

Predsednica Pirc Musar in premier Golob, ki sta skupno pismo ob kolegih v članicah povezave naslovila tudi na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Antonia Costo, sta izpostavila pomen Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za trajen mir in pravičnost v svetu.

Poudarila sta, da so med sodniki in tožilci, proti katerim so zaradi opravljanja njihovega dela na ICC uvedli sankcije in kazenske postopke, tudi evropski državljani, med njimi slovenska državljanka, sodnica Beti Hohler.

»Posledice teh prisilnih ukrepov so hude in takojšnje«, sta poudarila. Med njimi sta omenila omejitev potovanj, zaprtje bančnih računov, preklic kreditnih kartic, ustavitev finančnih transakcij, in to celo v nekaterih evropskih bankah, kot tudi neizplačana povračila zdravstvenega zavarovanja, preklicane vizume in zamrznjena sredstva. Poleg tega ti prisilni ukrepi prizadenejo tudi njihove družine, sta opozorila.

Ocenila sta, da »za zdaj odgovor Evrope ni sorazmeren resnosti razmer«, saj da je »zaskrbljenost zaradi gospodarskih posledic prevečkrat prevladala nad načelno obrambo neodvisnosti sodstva in mednarodnega pravosodja«.

EU sta pozvala k ukrepanju in odločni zaščiti ICC, da bo lahko še naprej opravljal svoje naloge.

»Ukrepati moramo zdaj, saj temeljne evropske vrednote nimajo cene«, dolgotrajnega miru pa ni brez pravičnosti. »Stopiti moramo skupaj ter govoriti enotno, jasno in brez oklevanja,« sta izpostavila. »O neodvisnosti mednarodnih sodišč se ni dopustno pogajati. Prihodnje generacije bodo vprašale, ali smo ukrepali, ko sta bila ogrožena mednarodno pravosodje in vladavina prava. Zgodovina bo presojala naš odziv. Mi nameravamo biti na pravi strani zgodovine,« sta dodala.

Evropski parlament je pred dnevi ostro obsodil sankcije ZDA proti sodnikom in tožilcem ICC, Evropski komisiji pa očital, da jih ni ustrezno zaščitila. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je ob tej priložnosti dejal, da komisija trdno stoji za ICC, in da obsoja sankcije proti njegovim sodnikom in tožilcem. Glede aktivacije akta, namenjenega zaščiti državljanov unije pred ukrepi tretjih držav, pa je dejal, da ne bi razrešil vseh težav, in da se zato komisija trudi za odpravo sankcij s pomočjo diplomatskih prizadevanj.

ZDA so sankcije proti Hohler uvedle junija lani, ker je na podlagi obtožnice sodišča izdala naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta.