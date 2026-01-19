Trump tudi Goloba povabil v Odbor za mir

Predsednik vlade Robert Golob je prejel povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se pridruži Odboru za mir, je danes na omrežju X sporočila vlada. Viri blizu vlade so za STA neuradno povedali, da premier sodelovanju v odboru ni naklonjen.

O vabilu naj bi vlada predvidoma razpravljala v četrtek.

Vlada je pred tem na omrežju X v celoti objavila Trumpovo povabilo k sodelovanju v odboru. Ameriški predsednik je v pismu med drugim zapisal, da je Odbor za mir srce njegovega načrta za končanje konflikta v Gazi.

Danes je vabilo za priključitev Odboru za mir prejel tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Trump je vabila poslal tudi voditeljem Argentine, Paragvaja, Turčije, Egipta, Kanade in Tajske, poroča The Guardian. Belorusija je sporočila, da je bil njen voditelj Aleksander Lukašenko prav tako povabljen in da vabilo pozdravlja.