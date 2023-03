Golob kmetom: Nakopičenih težav ne bo mogoče rešiti v nekaj dneh

Težave pri kmetovanju na posebnih območjih trajajo že več let, gre za konflikt med varovanjem okolja in izkoriščanjem narave tudi za intenzivno kmetijstvo, je na zahteve kmetov na petkovem protestu danes odzval premier Robert Golob. »Najti moramo pravo ravnovesje in si zastaviti dovolj dolge roke,« je dodal.

»Vlada s kmeti nadaljuje dialog, a nakopičenih težav ne bo mogoče rešiti v nekaj dnevih,« je za TV Slovenija ob robu današnje akcije sajenja dreves pri Renčah dejal Golob.

Kmetje so na petkovem protestu v več krajih po Sloveniji postavili osem zahtev. Prva med njimi je, da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Zahtevajo tudi ponovno proučitev in zmanjšanje območij Natura 2000 ter ekološko pomembnih območij, območij občutljivega trajnega travinja, in prestavitev navedenih območij na območja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave.

»Težave s kmetovanjem na teh območjih trajajo več let. Gre za konflikt med varovanjem okolja in izkoriščanjem narave tudi za intenzivno kmetijstvo. Najti moramo pravo pot, pravo ravnovesje in si zastaviti dovolj dolge roke,« je povedal Golob.

O samem protestu je dejal, da je »pravilno, da opozarjajo na svoje težave«, in dodal, da so z njimi v dialogu ves čas.

Kmetje so zahtevali, da se z vladno stranjo srečajo v desetih dneh, sicer bodo stopnjevali svoje aktivnosti. »Ne moremo spremeniti ne kmetijstva, ne države, ne podnebja v desetih dneh. Lahko pa se začnemo pogovarjati in zastavimo načrte, kako bomo to spremenili v naslednjih osmih ali devetih letih,« je za televizijo Pop TV danes dodal Golob.

Prehranska varnost Slovenije ne sme biti podrejena »okoljevarstvenim avanturam«

Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved je za Pop TV dejal, da razume, da se težav ne da rešiti v 10 dneh, da pa se »lahko pristopi k reševanju, nekatere uredbe lahko začnemo spreminjati«.

Sindikat kmetov poleg omenjenega zahteva tudi izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov, zapisanih v strateškem načrtu skupne kmetijske politike, na način, da so dostopni kmetu, uporabni, izvedljivi in trajnostni.

Prav tako zahteva jasne in enostavne pogoje izvajanja ter administrativno nezahtevne ukrepe, ki so kmetu dosegljivi in izvedljivi. Zahteva tudi, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta – ne sme biti podrejena »okoljevarstvenim avanturam«, da se ne uvaja novih davkov, saj dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij.

Poleg tega zahtevajo uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo in to, da da se kmetijstvu namenjena sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijstvu oziroma kmetijskem sektorju.

Kmetijska ministrica Irena Šinko je v petek poudarila, da so na ministrstvu ves čas v stiku z nevladnimi in ostalimi organizacijami, da kmetje vedo, da so na njihovi strani, da na ministrstvu poznajo njihove zahteve, ampak da vse niso rešljive čez noč. V oddaji 24ur zvečer na Pop TV je dodala, da bodo zahteve kmetov proučili in skupaj z drugimi resorji skušali najti rešitve, in obljubila, da se bodo s sindikatom kmetov sestali v postavljenem roku desetih dni.