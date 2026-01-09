Golob na delovno kosilo vabi osmerico levosredinskih strank. Koga vse?

Nekaj dni po odmevnem prestopu vodje poslanske skupine Levice Matej Tašnerja Vatovca v stranko SD, ki je sprožil številna vprašanja, v kakšnih odnosih koalicijske stranke vstopajo v odločilna dva meseca predvolilne kampanje, je predsednik vlade in predsednik največje vladne stranke Svobode Robert Golob sklical delovno kosilo osmerice parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Gre za sestanek strank pretežno levosredinskega pola, ki bi se lahko povezovale pred in po parlamentarnih volitvah z namenom optimiziranja rezultata leve sredine, ki bi lahko pripeljal do druge vlade pod vodstvom Roberta Goloba.

Na delovno kosilo, ki bo naslednji torek, je Golob povabil obe koalicijski stranki, SD in Levico, poleg tega pa še pet neparlamentarnih strank.