Golob: Na misel mi pride ena sama beseda in to je prevara

Prvak Svobode Robert Golob je danes na družbenih omrežjih sporočil, da bodo storili vse, da preprečijo, da v Sloveniji zavlada desni populizem. Kot je ob tem dejal, so bili po izvolitvi Zorana Stevanovića na čelo DZ v šoku, a je jasno, da je pri tem šlo za odkrito sodelovanje med SDS in stranko Resni.ca, kar je označil za prevaro.

Golob je v videu na Instagramu priznal, da so bili po petkovi izvolitvi Stevanovića za predsednika DZ, zaradi odkritega sodelovanja med SDS in stranko Resni.ca, »v nekakšnem šoku«.

»To je prevara«

»Danes po treh dneh mi pride na misel ena sama beseda in to je prevara,« je danes komentiral Golob. Stevanović je namreč leta 2021 celo notarsko overil izjavo, da njegova stranka politično ne bo sodelovala s SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo.

Golob pa je v videu dejal še, da želi Sloveniji predati »eno in jasno sporočilo«, to je, da so v Svobodi enotni in še bolj odločni, da bodo spoštovali dane zaveze.

Predsednik Svobode in premier, ki od petka opravlja le še tekoče posle, je namreč prepričan, da so ljudje na državnozborskih volitvah 22. marca največ glasov namenili Gibanju Svoboda, ker so želeli, da svoje delo nadaljujejo in končajo. »Kar lahko jaz danes vam obljubim, je, da bomo v bodoče še bolj odločno skupaj z vsemi vami naredili vse, kar je v naši moči, da preprečimo, da desni populizem zavlada Sloveniji, kar si prizadeva, da mu uspe za vsako ceno,« je napovedal. Video pa je sklenil z doslej že večkrat uporabljenim sloganom: »Svoboda naprej«.

Golob je sicer že med minulim koncem tedna članstvu sporočal, da se ne bodo umikali in da bodo naredili vse, da ne pride do četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. O tem, ali bo nadaljeval pogovore o oblikovanju nove koalicije, ki jih je kot relativni zmagovalec volitev začel po volilni nedelji, pa Golob v videu ni spregovoril.

Je pa minuli teden strankam, ki jih je gostil na individualnih pogovorih, predstavil izhodišča za pogajanja s programskimi prioritetami ter prvim predlogom razdelitve resorjev. Na pogovore je Svoboda povabila vse v DZ izvoljene stranke z izjemo SDS, izmed povabljenih je vabilo zavrnila le NSi.

Zdaj pa naj bi bili na potezi udeleženci pogovorov, da se do predstavljenih izhodišč in po njihovem pretresanju v strankah do njih opredelijo in povedo, ali nameravajo nadaljevati odgovore.