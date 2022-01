Golob na volitve morda poleti tudi s SAB

V nadaljevanju preberite:

Pojav Roberta Goloba v politiki na državni ravni, vsaj glede na aktualne javnomnenjske ankete, lahko pomeni veliko premešanje kart na političnem parketu. Prva križanja podatkov iz ankete, v kateri so na inštitutu Mediana anketiranim postavili tudi hipotetično vprašanje, katero stranko bi volili, če bi na volitvah sodelovale tudi nove stranke, kažejo, da bi Golob največ podpore volivk in volivcev odžrl strankam Kula, predvsem SAB, Levici, SD ter po drugi strani tudi SDS. Glede na sedanje preračune bi se lahko celo zgodilo, da SAB in Levica sploh ne bi prestopili parlamentarnega praga. Rešitev pa je?