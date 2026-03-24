Golob nakazal povezovanje čez blokovske meje

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je včeraj začel obljubljene pogovore o oblikovanju koalicije, so sporočili iz njegovega kabineta. S katerimi strankami, ne razkrivajo. Bo pa ta teden, kot je napovedal v soočenjih, sklical svet za nacionalno varnost.

V Gibanju Svoboda želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija združiti »vse demokratične sile v državnem zboru«, je po razglasitvi zmage na parlamentarnih volitvah povedal predsednik stranke in premier Robert Golob. Dodal je tudi, da med demokratične sile ne šteje SDS. Z drugimi strankami, ki so prebile parlamentarni prag, pa bo iskal možnosti za razvojno koalicijo. To je, mimogrede, v volilni kampanji zagovarjal predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec.

Robert Golob je v nedeljo že sprejel vlogo relativnega zmagovalca in tudi izziv sestavljanja nove vladne koalicije. »Dejansko je Golob kot relativni zmagovalec zelo jasno namignil, da želi sestaviti močno koalicijo. Malenkost je uporabil tudi v repertoar svojega antipoda Janeza Janše z idejo, da bi sestavil koalicijo, ki bi imela celo ustavno večino. To je sicer zelo ambiciozno, hkrati pa je treba prepoznati, da bo Golob šel v sestavljanje koalicije ne samo zato, ker je relativni zmagovalec, ampak tudi zato, ker je na tnalu pravzaprav tudi obstoj njegove stranke,« analizira držo predsednika vlade, ki si, kot je večkrat povedal, želi drugi mandat na čelu vlade, politolog in politični analitik dr. Marinko Banjac s Fakultete za družbene vede UL.