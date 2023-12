Golob nima prepričanja, kaj je država in kako jo voditi

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tudi tokratni pogovor Od srede do srede začela s premislekom o »fenomenu Logar«. Anže Logar se je namreč na barometru priljubljenosti politikov zavihtel povsem na vrh, hkrati pa dosegel tudi največjo rast ocene med vsemi uvrščenimi na lestvico.

»Kontrast med Logarjevo politično nedejavnostjo in priljubljenostjo je velik,« je uvodoma ocenil Žerdin, Markeš pa je odgovoril, da smo podobne pojave redno srečevali v preteklosti. »Včasih so bili najbolj priljubljeni tisti politiki, s katerimi ljudje niso imeli nič, so pa lahko vanje polagali svoje iluzije. Evropski komisarji ali poslanci. Takoj ko politik nekaj naredi, izgubi del ljudi. To je pomemben vidik.«

Kot drugi vidik je izpostavil dejstvo, da so »javnomnenjske ankete simpatična stvar, ampak ko se prekrižajo s problemskimi izhodišči, se zadeva precej spremeni. Spomnimo se samo, da je Robert Golob veljal za odrešenika sveta, danes pa je vreden manj kot nič.«

Na tej točki se je pogovor od Logarja preusmeril k zdajšnjemu predsedniku slovenske vlade. Markeš je ocenil, da se bo treba odreči iskanju odrešenikov in mesij ter se namesto tega osredotočiti na dejstvo, da bo Golob na oblasti še dve leti in da imamo trenutno številna nerešena vprašanja – največje med njimi je reševanje zdravstva.

Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

»Še vedno bi rad verjel, da je Golob sposoben doseči, da pogoltni lobiji ne bodo dokončno sprivatizirali zdravstva. Vem pa, da ne bi bilo niti minimalnih posegov, če nad njim ne bi visel Damoklejev meč Glasa ljudstva, Inštituta 8. marec in predvsem velikega stratega Dušana Kebra. Vem, da bi podlegel Danijelu Bešiču Loredanu in lobiju zdravniške zbornice. Vem, da bi podlegel, ker je mehkužen in nima prepričanja. Ve, kako voditi energetsko podjetje, nima pa prepričanja, kaj je država in kako jo voditi. Ampak čut za pragmatičnost mu veleva, da mora poslušati nekatere glasove, če želi obstati,« je dejal Markeš, več pa v videu.