    Slovenija

    Golob odločno zavrnil Trumpa: »Slovenci vemo, da svoboda ni naprodaj«

    Predsednik vlade Robert Golob na novinarski konferenci o perečem zunanjepolitičnem dogajanju.
    Predsednik vlade Robert Golob je zavrnil Trumpovo vabilo v odbor vprašljive legitimnosti. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Galerija
    Predsednik vlade Robert Golob je zavrnil Trumpovo vabilo v odbor vprašljive legitimnosti. FOTO: Matej Družnik/Delo
    M. B.
    21. 1. 2026 | 16:12
    21. 1. 2026 | 17:31
    A+A-

    Predsednik vlade Robert Golob je danes na novinarski konferenci odločno zavrnil vabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa k sodelovanju v tako imenovanem Odboru za mir. »Slovenija ostaja trdno zavezana spoštovanju mednarodnega prava in mednarodni ureditvi, ki temelji na ustanovni listini Združenih narodov,« je dejal Golob, ki je prepričan, da je prav ta ureditev najboljša možna zaščita nacionalnih interesov Slovenije in garant miru.

    image_alt
    Slovenija pod diplomatskim pritiskom ZDA in Izraela

    Golob tako ne bo sprejel Trumpovega vabila, saj to vabilo »nevarno posega na področje širše mednarodne ureditve.« Jutri se v Davosu ne bo udeležil srečanja in podpisa, namesto tega bo v luči Trumpovih groženj Grenlandiji z voditelji evropskih držav iskal skupen dogovor o pravici do suverenosti ter nedotakljivosti nacionalnih meja in ozemeljske celovitosti, je napovedal. Meni, da je to edina možna pot za mir. »Slovenska politika je glede tega poenotena,« je zagotovil. 

    Zaradi mednarodne ureditve, v kateri so imeli Združeni narodi osrednjo vlogo, smo dolga desetletja živeli v miru, je ocenil Golob in posvaril pred tveganjem te razgraditve. Trumpov odbor presega pooblastila, ki izhajajo iz resolucije, in tako nevarno spodkopava mednarodno ureditev, kar ni nekaj, kar bi si Slovenija želela, je pojasnil. 

    Slovenija kljub grožnjam ZDA stoji z Grenlandci

    Danska predsednica vlade Mette Frederiksen je izrazila hvaležnost Sloveniji, da bo na Grenlandijo poslala vojaška častnika, je poudaril Golob. O Grenlandiji lahko odločajo le Grenlandci in nato Danci, je pojasnil Golob in pojasnil, da je slovenska vojaška prisotnost na Grenlandiji v političnem pomenu zelo pomembna, saj pošilja jasno sporočilo.

    »Stojimo z Grenlandci in stojimo z Danci v obrambi njihove ozemeljske celovitosti,« je zagotovil premier in poudaril, da če kdo, potem Slovenci vedo, da »svoboda ni naprodaj«. »Evropa se mora odločno in jasno postaviti na svojo stran in zagovarjati svoje interese,« je še dejal Golob in poudaril, da je Slovenija zadnja štiri leta o perečih geopolitičnih situacijah vselej zavzela jasna stališča.

    image_alt
    Popuščanje Trumpu se ni obneslo

    Glede genocida v Gazi pa je Golob napovedal, da bo vlada februarja razpravljala o pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred mednarodnim sodiščem v Haagu. 

    V odboru za mir izvajalec genocida

    Trump je minuli petek Roberta Goloba povabil v Odbor za mir. Odbor za mir je srce njegovega načrta za končanje konflikta v Gazi, je zapisal v pismu slovenskemu premieru. 

    image_alt
    Mirovnemu odboru se je pridružil poveljnik genocida

    Trumpovo vabilo v odbor je sicer že sprejel izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu. Sedeže v odboru za nadaljevanje upravljanja opustošene palestinske enklave, v kateri izraelske sile kljub doseženemu premirju nemoteno nadaljujejo z izvajanjem genocida nad palestinskim prebivalstvom, je Trump sicer ponujal številnim državam, članstvo pa naj bi pogojeval s plačilom milijarde dolarjev.

    Papež preučuje povabilo k pridružitvi Odboru za mir

    Vatikan je danes prejel povabilo k pridružitvi Odboru za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je sporočil vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin. Dodal je, da papež Leon XIV. povabilo še preučuje.

    Za zdaj je povabilo v odbor sprejelo približno deset držav, med njimi Madžarska, Izrael, Egipt, Azerbajdžan, Belorusija in Pakistan.

    Več iz teme

    Robert GolobGrenlandijaodbor za mirDonald TrumpGaza

