Golob o nevarnih idejah, Pirc Musar za prekinitev spopadov

Ob dnevu upora proti okupatorju sta svoji poslanici delila predsednica države Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

Ta je zapisal, da je slovenski narod že nekajkrat dokazal, da zna slediti klicu svobodomiselnosti. »Vemo, bili so trenutki, ko je bilo treba dvigniti glavo in jasno pokazati, da smo proti vsakršnemu zatiranju in nepravičnosti. Tako je bilo med drugo svetovno vojno, ko so za nas napočili najtežji časi in nas je okupator želel izbrisati in uničiti kot narod. To so bili časi, ko je osvobodilna fronta v ljudeh krepila pogum, ponos in samozavest, da smo se z bojem osvobodili in združili,« je zapisal in dejal, da je današnji praznik priložnost, da se spomnimo teh prelomnih zgodovinskih odločitev, na katerih temeljih stoji naša država.

Sporočilo dneva upora po njegovem velja tudi za današnji čas, ko svobode ne ogroža vedna sovražna vojska, temveč predvsem ideje, ki v ljudeh zbujajo najplitkejša čustva in razjedajo družbeno tkivo. »Gre za pojave, na katere se je vredno odzvati, če ne z dejanji, pa vsaj s prezirom. Da, tudi to je upor,« je poudaril in opozoril, da je tudi Evropa v zadnjem času postala tarča teh »nevidnih sil«, ki nasprotujejo napredku in blaginji. V času takšnih izzivov sta zato ključna enotnost in zavedanje, da je vsak posameznik pomemben del skupnosti.

»Medsebojno spoštovanje in upoštevanje razlik morata ostati naši osnovni načeli, če želimo živeti v miru in graditi prihodnost. Tako, v kateri se posamezniku ni treba bati za osnovno preživetje ali morda celo za življenje,« je še poudaril Golob, zato naj bo dan upora proti okupatorju priložnost za obnovitev zavezanosti vrednotam svobode, solidarnosti in mirnega sožitja.

Predsednica je pozvala k prenehanju oboroženih spopadov ter poenotenju mednarodne skupnosti v prizadevanjih za mir, stabilnost in pravičnost. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Svet ni osvobojen nasilja in konfliktov

Tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar je poudarila pomen pogumnih dejanj naših prednikov, ki so se uprli nasilju in zatiranju ter »tudi za ceno lastnih življenj položili temelje za našo svobodo«. »Njihov pogum in odločnost nas navdihujeta in nas spominjata, da smo močnejši, ko smo združeni. Naj nam njihov zgled služi kot opomin in spodbuda, da ohranimo svobodo in dostojanstvo ter gradimo boljši jutri za vse nas,« je zapisala.

Poudarila je, da je bilo narodnoosvobodilno gibanje ključno obdobje v naši zgodovini, ko so se ljudje združili za skupne cilje, enotnost in pogum borcev in bork pa sta narodu v tistih težkih časih dajala moč za boj proti okupatorju. Za vrednote, kot so demokracija, človekove pravice, strpnost in spoštovanje različnosti, se moramo zavzemati in boriti vsak dan ter jih prenašati naprej. »Le tako lahko ohranimo dediščino tistih, ki so se borili za nas, in zagotovimo boljšo prihodnost zase in za prihodnje generacije,« je dodala.

Vendar pa, kot Golob, ugotavlja, da »žal tudi letošnje leto prinaša kruto spoznanje, da naš planet še zdaleč ni osvobojen nasilja in konfliktov«. Na svetu poteka kar petinpetdeset oboroženih spopadov, pri čemer je izpostavila vojni v Ukrajini in Palestini ter pozvala k premirju in končanju spopadov. Mednarodna skupnost se mora končno poenotiti v prizadevanjih za mir, stabilnost in pravičnost. »Bodimo ponosni na borke in borce, ki so se borili za našo svobodo, ter se zavedajmo svoje odgovornosti. Za vzpostavitev miru in širjenje strpnosti. To mora biti naš boj. A ne z orožjem, temveč z razumom in z mislijo na sočloveka,« je še dodala predsednica.