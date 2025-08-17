Golob ob prazniku: V zadnjih letih se v Prekmurje vrača, kar mu pripada

Slovenija danes zaznamuje državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v spomin na 17. avgust 1919, ko so se ti po več stoletjih madžarske oblasti spet povezali z matico. Osrednja proslava je bila v soboto v Beltincih, predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici poudarila vlogo Prekmurja pri krepitvi slovenske identitete. Premier Robert Golob pa je poudaril, da »se je 17. avgusta 1919 čez Muro razlil val veselja, in končalo dolgo obdobje ločenosti«.

»Prekmurje se je vrnilo domov, v naročje svojega naroda. Prekmurje je po dolgoletni madžarski nadvladi po koncu prve svetovne vojne in odločitvah pariške mirovne konference pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Na ta dan leta 1919 je bila oblast v pokrajini predana civilnemu upravitelju in prekmurski Slovenci so se znova povezali z matično domovino,« je ob prazniku sporočil premier.

Zapisal je, da je bil to zgodovinski trenutek, zmaga vztrajnosti, jezika, kulture in narodne zavesti. »Danes ga praznujemo kot državni praznik, ki nas opominja, kako dragoceno je, da kot narod poznamo in spoštujemo svoje korenine. Hkrati je to dan, ko se z iskrenim spoštovanjem poklonimo Prekmurkam in Prekmurcem, ki so kljub dolgi tuji nadvladi ohranili svoj jezik, kulturo in identiteto ter na teh temeljih gradili prihodnost,« je še dodal ob današnjem prazniku.

»Prekmurje je Slovenija. Dom srčnih, pogumnih in ustvarjalnih ljudi, kjer se tradicija prepleta z inovacijami, kjer toplina skupnosti hodi z roko v roki s sodobnim razvojem. Iz Prekmurja prihajajo vrhunski znanstveniki, podjetniki, kulturniki in športniki, pa tudi preprosti, a modri ljudje, ki povezujejo skupnosti, gradijo zaupanje in ohranjajo skrb za sočloveka. Bogati nas s svojo jezikovno in kulturno raznolikostjo, naravno lepoto, kulinarično odličnostjo in duhovno močjo ter pokončnostjo, ki nikoli ne pozabi, od kod prihaja in kam gre,« je državljankam in državljanom sporočil premier.

»V zadnjih letih se v Prekmurje vrača, kar mu pripada: to so nove priložnosti, razvojni projekti, vlaganja v zdravstvo, kmetijstvo, znanost in turizem. Regija postaja eno najživahnejših razvojnih območij naše države z jasnim pogledom v prihodnost ter hkrati ostaja dragoceni in nezamenljivi del slovenske raznolikosti pokrajin, zgodovine in ljudi. Prekmurje daje Sloveniji nekaj edinstvenega: mehkobo in moč, spokojnost in odločnost,« je dodal ter zapisal še: »Skupaj gradimo državo, ki spoštuje svojo preteklost in pogumno oblikuje prihodnost, državo, v kateri ima vsak človek priložnost uresničiti svoje talente, ustvarjati in dostojno živeti, državo, ki ceni mir, svobodo in človeka.«

V zadnjih letih se v Prekmurje vrača, kar mu pripada, je ob prazniku poudaril premier Robert Golob. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Raznolikost lahko postane bogastvo

Predsednica Nataša Pirc Musar, ki se je udeležila tudi sobotne proslave v Beltincih, je v poslanici ob današnjem prazniku poudarila, da ta ni le spomin na prelomni dogodek, ampak tudi priložnost za razmislek o vztrajnosti, narodnem ponosu in moči Slovencev pri ohranjanju lastne identitete.

Po njenih besedah je Prekmurje v zadnjem stoletju dokazalo, da raznolikost lahko postane bogastvo in temelj sobivanja: »Slovenije brez Prekmurja ni - ne le geografsko, temveč tudi v srcu.«

Pirc Musarjeva je izpostavila prekmursko odprtost in medkulturno sobivanje: »Prekmurje je v več kot sto letih dokazalo, da se raznolikost lahko prepleta v milozvočno harmonijo, saj tu sobivanje različnih ver, jezikov in kultur ni zgolj ideal, temveč vsakodnevna resničnost.« Po njenem mnenju različne vere, jeziki in kulture ne pomenijo razdvajanja, temveč bogastvo, »dragoceno dediščino, ki jo občudujemo, spoštujemo in predajamo naprej«.

V Beltincih so v soboto pripravili osrednjo regijsko prireditev. Slavnostni govorec, zdravnik Samo Zver, je ob omembi nedavnih dogodkov na avstrijskem Koroškem dejal, da moramo biti kot narod pozorni na provokacije, identiteto pa varovati.