Golob povezuje stranke v antifašistični blok

Robert Golob je konec tedna v govorih na partizanskih proslavah na Osankarici in v Dražgošah poudaril pomen boja proti pohodu fašizma v Evropi in doma. Na delovno kosilo je povabil stranke, ki ne zanikajo slovenske zgodovine, so jasno in odločno obsodile širjenje sovraštva in vojn po svetu ter želijo še naprej graditi solidarno skupnost. Snovalci vabila Resnico uvrščajo v antifašistično koalicijo, ki nosi v slovenskem političnem okolju oznako antijanšistična, je slišati iz vrst Svobode.