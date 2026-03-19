Golob pozval EU, naj v primeru Black Cube uporabi evropski ščit za demokracijo

V Bruslju se je slovenski premier Robert Golob pred vrhom sestal z voditelji, parlamentarnimi vodji in komisarji iz politične družine Renew, kjer so se pogovarjali o vpletanju izraelskih vohunov v slovenske volitve. Pisali so tudi pismo predsedniku evropskega sveta Antóniu Costi in predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen. Želijo si namreč, da bi na podlagi primera iz Slovenije EU pripravila tudi odziv za vnaprej.

»Znotraj zavezništva je popolno zavedanje o tem primeru,« je dejal Golob. Po njegovih besedah je tudi Francija pisala evropski komisiji glede zaščite pred hibridnim delovanjem na spletu. »Francoski sklepi se bodo dopolnili tudi z našim primerom,« je dejal premier ob prihodu na vrh v Bruslju. Golob sicer pričakuje, da bodo volivci »tudi brez pomoči Evrope znali reči ne takšnim praksam«.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je ob prihodu na vrh opozoril, da so volitve v Evropi tarče tujega vpletanja. »Premier Golob je žrtev vpletanja v volitve, za katerega so značilne dezinformacije,« je dejal. Evropejci bi se po njegovih besedah morali angažirati za zaščito demokracije.

Pismo, v katerem je Golob pozval Ursulo von der Leyen, naj razišče obtožbe o vmešavanju izraelskega vohunskega podjetja Black Cube v volilno kampanjo v Sloveniji, je pridobil Politico. »Takšno vmešavanje tujega zasebnega podjetja predstavlja jasno hibridno grožnjo Evropski uniji in njenim državam članicam, ki negativno vpliva ali potencialno ogroža naše skupne vrednote, postopke in politične procese,« je v pismu po poročanju bruseljskega medija zapisal Golob.

»Skrb vzbujajoče je, da se je takšen vzorec usklajenega zavajajočega vedenja tujega nedržavnega akterja ponovno zgodil le nekaj dni pred državnimi volitvami, kar predstavlja sistemska tveganja za demokratične procese v Sloveniji,« je dodal premier.

V svojem pismu je von der Leyenovo še opozoril na prejšnje operacije, ki jih je podjetje Black Cube izvedlo v Romuniji in na Madžarskem v zadnjem desetletju.

»Glede na njihove nenehne, sistematične operacije in nova poročila o operacijah, ki jih izvaja Black Cube, predstavlja dogajanje neposreden izziv za novoustanovljeni evropski demokratični ščit,« je zapisal Golob. »Ker je Evropski center za demokratično odpornost februarja letos začel svoje operativno delo, ta primer predstavlja kritičen preizkus njegovega mandata za zaščito držav članic pred tujim vmešavanjem,« je poudaril.

»Pozivam komisijo, naj razišče poročila in zadevo preda Evropskemu centru za demokratično odpornost v takojšnjo oceno grožnje,« je še dodal premier.

Golob je dejal tudi, da »Slovenci v resnici danes ne potrebujemo pomoči evropske komisije, ker smo imeli to srečo, da smo to tuje vmešavanje razkrili pravočasno«. Opozoril pa je, da slovenska desnica izkoristi vsako priložnost, da blati Slovenijo in se je pripravljena tudi povezati z najbolj skrajnimi paraobveščevalnimi organizacijami »z enim samim namenom, da pride do oblasti, tudi preko trupel, če je treba.« Tudi obtožbe proti Marti Kos glede njenega sodelovanja s Službo državne varnosti vidi v isti kategoriji.

Opozoril je tudi, da je v vseh treh največjih škandalih v Sloveniji (vpletanje v letošnje volitve, Patrii in Depali vai) »vedno vpletena ena in ista oseba«. »Res bi bil čas, da se v korist demokracije v Sloveniji Janez Janša poslovi od politike,« je dejal.

Glede vsebine posnetkov in očitkov v njih je povedal, da se jih bodo morale lotiti pristojne institucije.

Evropski demokratični ščit je pobuda EU, katere cilj je zaščititi države članice pred tujim vmešavanjem in hibridnimi grožnjami z okrepitvijo spremljanja, usklajevanja in hitrega odzivanja na dezinformacije in prikrite operacije vplivanja.

V dneh pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami je namreč državo pretreslo več posnetkov znanih Slovencev, kako v sproščenem pogovoru razlagajo o korupciji nekaterih akterjev v državi. V tem tednu so Mladina, zavod Danes je nov dan in Inštitut 8. marec razkrili, da za nezakonito pridobljenimi posnetki stoji izraelsko zasebno podjetje Black Cube, domnevno povezano s stranko SDS. Njihovim navedbam je včeraj pritrdila tudi Sova, ki ima podatke, da so izraelski operativci prileteli v Slovenijo in obiskali Trstenjakovo ulico.