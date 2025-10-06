Golob in Boštjančič o proračunskih ciljih: predviden primanjkljaj več milijard

Premier Robert Golob je danes v predstavitvi v državnem zboru dejal, da predloga proračunov za leti 2026 in 2027 ohranjata dosedanje prioritete vlade. To so socialna država, znanje, investicije in varnost. Predloga proračunov sledita cilju dolgoročne vzdržnosti javnih financ, je še dejal premier.

Finančni minister Klemen Boštjančič je povedal, da je proračunski primanjkljaj v obeh prihodnjih letih načrtovan v višini 2,1 milijarde evrov. To je 2,9 oziroma 2,8 odstotka bruto domačega proizvoda.

Golob je spomnil, da se je Slovenija v mandatu te vlade resneje podala na pot strukturnih sprememb. Te bodo imele dolgoročni učinek. »Vlada je posegla na področja, ki ne dajejo všečnih rezultatov v tem mandatu, mogoče pa dajejo vzdržno javnofinančno sliko za naslednji mandat, dva ali tri,« je dodal.

Pri tem je vladi uspelo zmanjševati javni dolg v deležu bruto domačega proizvoda (BDP). Javni dolg je sicer nominalno nekoliko zrasel, a rast je bila počasnejša od gospodarske rasti, je pojasnil.

Med prioritetami predstavljenih proračunskih dokumentov je Golob izpostavil štiri stebre, in sicer socialno državo, znanje, investicije in varnost, na katerih vlada »gradi od začetka mandata in bo gradila tudi v naslednjem«.

Socialna država je samo tista država, ki krepi javno dobro, je opozoril. Država mora zagotoviti sredstva in sisteme, v katerih se bodo socialne storitve izvajale, je dejal in dodal, da je v predlog proračunov med drugim vštet zimski dodatek za upokojence.

»Znanje je edino naravno bogastvo, ki ga Slovenci imamo, da smo lahko konkurenčni v širokem in velikem svetu,« je nadaljeval. Zato so se že povečala vlaganja in se še bodo. Pri tem se mu zdi pomembno spodbujanje novih investicij v proizvodnjo z visoko dodano vrednostjo.

Kot četrto prioriteto je izpostavil odpornost, varnost in obrambo. A za povečanje varnosti se ne povečujejo le obrambni izdatki, je dejal. »Ravno obratno – verjamemo, da bomo varni kot družba takrat, ko bomo poleg obrambe vlagali tudi v varnost in predvsem v odpornost,« je zatrdil. Napovedal je še, da bodo sredstva za odpornost naraščala hitreje kot za kaj drugega.

Za leto 2026 je državni zbor sprejel proračun že novembra lani, z zdaj predlaganimi spremembami pa se prihodki zmanjšujejo za 2,1 odstotka na 15,6 milijarde evrov, odhodki pa zvišujejo za 3,2 odstotka na 17,7 milijarde evrov. Leta 2027 se bo poraba zvišala na 18,1 milijarde evrov, prihodki pa na 16 milijard evrov.

Golob je dejal, da proračuna sledita cilju vzdržnosti javnih financ. Primanjkljaj v nobenem letu ne bo presegel treh odstotkov bruto domačega proizvoda, to pa je bistveno manj, kot je povprečje držav članic EU, je povedal.

Ključna naloga bo zniževanje proračunskega primanjkljaja

Podrobneje je te številke v nadaljevanju seje predstavil finančni minister Klemen Boštjančič, vsebinske razprave pa danes še ne bo, saj bo najprej stekla na sejah zainteresiranih delovnih teles. Te bodo sklicane v prihodnjih dneh in po zaključku postopka naj bi državni zbor oba proračuna potrdil na novembrski seji.

Boštjančič je dejal, da bo letni dodatek za upokojence tudi prihodnje leto izplačan v različnih zneskih, in sicer v petih višinah od 160 do 470 evrov. FOTO: Blaž Samec

Boštjančič je danes povedal, da je proračunski primanjkljaj v obeh prihodnjih letih načrtovan v višini 2,1 milijarde evrov. To je 2,9 oz. 2,8 odstotka bruto domačega proizvoda. »Kot finančni minister bi si seveda želel, da bi bil primanjkljaj nižji,« je dejal. Zniževanje primanjkljaja je zato izpostavil kot ključno nalogo, vendar ne za ceno razvoja socialne kohezije in varnosti. »Želim si finančno stabilno državo, ki je hkrati socialna, varna in usmerjena v prihodnost,« je dejal.

Poudaril je, da bodo proračunska sredstva v prihodnjih dveh letih usmerjena v izobraževanje, znanost in raziskave. V ospredju ostajajo tudi ukrepi, namenjeni zagotavljanju zanesljive in dostopne energetske oskrbe ter primernih in cenovno dostopnih stanovanj.