Golob predstavnikom pravosodja predstavil poseben zakon

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal z vodilnimi predstavniki slovenskega pravosodja. Sestanka so se udeležili tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič in predstavniki ministrstva za javno upravo.

Namen sestanka je bil določiti način uresničitve odločbe ustavnega sodišča, ki bo v prvem koraku potekala skozi poseben interventni zakon in znotraj obstoječega plačnega sistema. Predstavljena so bila izhodišča zakona, osnutek pa bodo predstavniki slovenskega pravosodja prejeli predvidoma v roku 14 dni.

Dolgoročna in sistemska rešitev plačnega položaja pravosodnih funkcionarjev pa se bo usklajevala znotraj celovite prenove plačnega sistema, so sporočili iz vlade.

Kot smo poročali danes, naj bi bil v pripravi poseben zakon, tako pri ureditvi sodniških plač kot pri odgovoru na zahteve stavkajočega zdravniškega Fidesa, a bo vlada morala imeti v mislih zavezo, ki jo je dala sindikatom javnega sektorja, da do 13. septembra ne bo sklepala dogovorov za odpravo nesorazmerij z nobeno skupino posebej. Zaostrovanja že napovedujejo policisti, vojaki, uradniki in drugi zaposleni v državni upravi.

Ni še znano, ali bodo v tem posebnem zakonu predvideni dodatki do uveljavitve plačne reforme in nove plačne lestvice, kakršni so že bili predlogi v preteklosti, ali je v igri kakšna druga rešitev.