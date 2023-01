Golob pričakuje podpise vseh vladnih strank, a menda jih ne bo

Zakon o finančni upravi, ki uvaja možnost sledenja brez odločbe sodišča, kar so nekateri označili za nesprejemljivo, bo koalicija poslala v ustavno presojo. Glasove bodo po besedah predsednika vlade prispevale vse tri koalicijske stranke, tudi SD, ki zakona, spomnimo, ni podprla.

Kot je pojasnil Robert Golob, želijo s presojo odpraviti kakršne koli dvome, ki bi kasneje lahko privedli do razveljavitve tega konkretnega člena. Še preden se začne člen v praks izvajati, želimo dobiti jasno presojo, ali je člen sporen. Na podlagi mnenja zakonodajne službe ocenjujemo, da ni, a na koncu presoja ustavno sodišče.

Pri zakonu, ki uvaja možnost sledenja, je, spomnimo, vztrajalo predvsem Gibanje Svoboda, medtem ko sta bili obe koalicijski stranki SD in Levica proti. Po tem, ko je državni svet izglasoval veto, je bilo videti, da jim ob ponovnem glasovanju potrebnih 46 glasov ne bo uspelo zagotoviti, a so si premislili v Levici. Kot so pojasnili, so se dogovorili, da bodo domnevno sporni člen o tajnem sledenju sami poslali v ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje.

Golob je danes povedal, da bodo glasove za to prispevali vsi – vsaka stranka koalicije tretjino –, a po naših informacijah v SD o tem ne vedo nič. Neuradno je slišati, da poslanci SD svojih podpisov pod ustavno presojo ne bodo prispevali.