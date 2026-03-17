Golob proti Janši: grafi, veleizdaja in grožnja z drugo republiko

Rekordno gledano soočenje na komercialni POP TV med premierom in predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom ter prvakom SDS Janezom Janšo je minilo v kontekstu ponedeljkovih razkritij nevladnikov o povezavi prisluhov, ki zaznamujejo finale slovenske predvolilne tekme, z izraelsko zasebno obveščevalno agencijo Black Cube. In ravno avtorstvo prisluhov, ki ga tudi Janša ne zanika, je bil močan adut v rokavu Roberta Goloba, ki ga je izkoristil že na samem začetku soočenja.

Golob je izkoristil priložnost in uvodoma s težko artilerijo udaril po Janši. Zaradi makiavelističnih metod, da pride do oblasti, ki da tudi vključujejo usluge izraelske obveščevalne agencije, ga je razglasil za veleizdajalca. Zelo težke besede, ki so posledično determinirale celotno strukturo samega soočenja. Od uvodnega napada Goloba je bil Janša preostali del soočenja v bolj ali manj defenzivni poziciji.

Janša je v tem obrambnem položaju ves čas zanikal, da so v njegovi stranki naročili tovrstne prisluhe in tovrstno obveščevalno akcijo. Po drugi strani pa je povzdigoval podjetje Black Cube in njihove obveščevalce, ki so izpeljali paraobveščevalno operacijo v Sloveniji. Njim bi postavil spomenik v Sloveniji.

Ves čas je poskušal debato speljati na teren vsebine prisluhov, ampak tega ni tako formuliral. Kar naprej je Golobu očital povezave z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in s tem posredno govoril o vsebini prisluhov.

Trk egov tudi pri statističnih podatkih

Soočenje je ostalo na zelo osebni ravni. POP TV je napovedovala soočenje pogledov in vizij, dobili pa smo soočenje egov in ideoloških razlik z zelo malo vizijami. Soočenje, kar se vsebine in vizij tiče, je izpadlo precej bolj revno in vsebinsko skromno kot soočenja, v katerih so prisotni vsi vodje političnih strank. Takrat vsi poskušajo tekmovati na podlagi svojih programov in vizij v pozitivnem smislu.

Janši in Golobu ni uspelo doseči strinjanja niti pri osnovnih statističnih podatkih glede rasti slovenskega gospodarstva v zadnjih letih. Vsak je imel pripravljen svoj graf z različnimi podatki. V drugi polovici soočenja je Janša vendarle našel dobro besedo za vsaj en projekt Golobove vlade. Pohvalil je stanovanjski program aktualne vlade.

Namesto strateškega pogleda na prihodnji mandat so gledalci dobili le vpogled v globino političnega razkola med glavnima akterjema. FOTO: Aljoša Kravanja/24ur.com

Je pa Janša predstavil vizijo razvoja Slovenije, ki temelji na tem, da bi povprečen državljan s povprečno plačo moral v desetih letih zaslužiti dovolj za lastniško stanovanje, ki pa ne bo 30 minut oddaljeno od mesta dela. S tem je pokazal, da njegov razvojni model temelji na volivcih iz ruralnih območij.

Golob je na drugi priznal napako glede števila ministrstev. Teh bi moralo biti manj kot 15 namesto 20. V Golobovi vladi je bilo veliko menjav in problem je, kako sredi ali proti koncu mandata nadomestiti ministra. Gospodarstveniku je lažje menedžirati vlado z manj ministrstvi. Janša pa je znova obelodanil, da že ima pripravljen seznam 14 ministrov za svojo morebitno naslednjo vlado ter paket zakonodaje za vsako ministrstvo.

Janši je pomagala soproga

Slednje kaže na to, da če znova pride na oblast, bo zelo hitro pometel z vsemi ministrstvi in izvajal oster program preobrazbe države, verjetno v drugo republiko, kar je njegov že več kot 20-letni cilj v politiki. Pa še to, morda. Stranki, ki sta voljni koalirati z Janšo, torej Nova Slovenija in Logarjevi Demokrati, bi se morali pri tem vprašati, kakšna bi bila njihova vloga v četrti Janševi vladi. Očitno je Janša trojček okoli NSi predvidel kot pomožno kolo v tej vladi.

Na komercialni televiziji so napovedovali, da bosta soočenje začinili tudi ženi obeh političnih prvakov. Tine Gaber Golob na koncu ni bilo v studiu, premier jo je opravičil. Soproga Janeza Janše Urška Bačovnik, ki je zdravnica, je svoj nastop izkoristila samo za to, da je z nekoliko blažjimi besedami ubesedila program in stališča stranke SDS do zdravstva, kako je vse narobe. Zelo se je držala programskih linij stranke SDS na področju zdravstva. Strategi okrog Roberta Goloba pa so očitno ugotovili, da manjša pojavnost Tine Gaber Golob zmanjšuje možnosti za napake in zdrs rejtingov predsednika vlade.