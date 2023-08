Golob računa na dolgotrajno podporo Bruslja

V nadaljevanju preberite:

Če se je o poplavah in njihovih posledicah do zdaj razmišljalo predvsem kot o nacionalni katastrofi, so obisk predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen na prizadetih območjih, njen nastop pred državnim zborom in višina obljubljene podpore potrdili njihovo resnično razsežnost. »To je nacionalna in evropska tragedija,« je predsednica komisije opozorila pred poslanci in zagotovila, da Slovenija v teh trenutkih lahko računa na Evropsko unijo.

»Pomembno je na lastne oči videti ogromne posledice te katastrofe,« je po prihodu z ogleda območij, prizadetih v ujmi, povedala vodja izvršnega organa EU, ki je v državo pripotovala na povabilo premiera Roberta Goloba. Skupaj z njim si je iz zraka ogledala posledice poplav v Mengšu, Komendi, Kamniku, Lučah, na Ljubnem ob Savinji in v Mozirju, preden sta s helikopterjem odletela v Črno na Koroškem. Tam sta se srečala tudi z domačini in ekipami, tako domačimi kot tujimi, ki pomagajo pri odpravljanju posledic ujme. Uničenje, ki so ga povzročili dež, poplave in zemeljski plazovi, je visoka gostja opisala kot »srce parajoče«.