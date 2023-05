Golob: Razprava o progresivnem zdravstvenem prispevku je brezpredmetna

Predsednik vlade Robert Golob je ob robu Foruma obrti in podjetništva v Ljubljani o predlogu Levice za progresivni obvezni zdravstveni prispevek izjavil, da je zanj ta razprava v tem trenutku popolnoma brezpredmetna. O tem na vladi sploh še niso razpravljali, je dejal in dodal, da ima vsak pravico do svojih pogledov – tako gospodarstvo kot politika.

»Ta tema na vladi sploh še ni bila obravnavana,« je dejal Golob. Po njegovem mnenju ima vsak pravico do svojih pogledov, tako gospodarstvo, kot tudi »nekatere politične stranke, ki želijo promovirati svoje ideje«.

»V koaliciji smo bili enotni, v spremembo dopolnilnega zavarovanja ne gremo v tistem delu, ki se tiče zbiranja prispevkov, ampak gremo na tistem delu, ki je najbolj potrebno, to je na organizaciji,« je poudaril.

Tako kot je preuranjena, a razumljiva zahteva gospodarstva, naj se v to ne gre, tako je tudi preuranjena zahteva ene od koalicijskih strank, ki v resnici ni zahteva, temveč predlog, ki so ga lansirali v javnost, je dejal. »Zame je ta razprava v tem trenutku popolnoma brezpredmetna, zaradi tega, ker se še nič konkretnega na to temo ni zgodilo,« je zaključil.

V Levici so namreč pripravili predlog za progresiven obvezen zdravstveni prispevek, po katerem bi bila višina prispevka odvisna od višine posameznikove plače. Na ta način bo skoraj 80 odstotkov zavezancev na enakem ali na boljšem, manj bo plačevalo 1.204.201 zavezancev, na približno istem pa bo 59.069 ljudi, pojasnjujejo. Dodali so, da predlog interno usklajujejo s koalicijo. Iz Gibanja Svoboda pa so sporočili, da je v koraku preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja predviden fiksen prispevek v višini 35 evrov.

Koalicija naj bi o predlogu po nekaterih napovedih spregovorila v četrtek.