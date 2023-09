Golob SDS: Iz migracij delati notranjepolitični problem je zavržno

Do konca avgusta je slovenska policija obravnavala že več kot 36.000 nedovoljenih vstopov v državo, zaradi številnih prošenj za mednarodno zaščito pa je prostorska kriza v Azilnem domu Vič v Ljubljani. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je predsedniku vlade Robertu Golobu postavila poslansko vprašanje, katere ukrepe bo sprejela vlada za zajezitev migracij in katere ukrepe za zaščito državljanov ob meji s Hrvaško, v vasi Rigonce, ki je glavna vstopna točka za večino migrantov, ki prečkajo Slovenijo.

Anja Bah Žibert ocenjuje, da so številke alarmantne in kličejo po ukrepanju, Slovenija pa ima varnostni problem. Opozorila je na kaos v Azilnem centru Vič, kjer je trenutno nastanjenih več kot 1200 prosilcev za azil, kar bistveno presega zmogljivosti. Poleg tega je postregla z informacijo, da se je letos na območju ljubljanskega Viča število kaznivih dejanj povečalo za 60 odstotkov. Slovenija po mnenju poslanke SDS postaja tudi raj za kriminalne družbe, ki se ukvarjajo s tihotapstvom migrantov. Vladi je očitala, da je migrante povabila z odstranitvijo ograje na meji.

Golob je v odgovoru SDS in njeni poslanki Anji Bah Žibret vrnil očitek, čaš da so sicer povečanje števila nedovoljenih prehodov meje na ekstremni desnici priljubljena tema za strašenje ljudi. Slovenija ima po njegovem srečo, da ostaja tranzitna država za migrante in da ni ciljna država. Migracije so, kot je pojasnil, eden največjih problemov v EU, z njihovim preprečevanjem in zajezitvijo pa da se je treba ukvarjati v državah izvora.

Premier Golob je postregel s podatkom, da je v letošnjem letu mejo v Rigoncah prečkalo 24.000 migrantov, in to kljub temu da tam ni bil umaknjen niti meter ograje oziroma rezilne žice. S tem je ohranil stališče vlade, da ograje ne preprečujejo migracij: »Niti meter ograje v Rigoncah ni bil odstranjen, pa je klub temu 24.000 ljudi vstopilo na tej točki.«

Med ukrepi, ki jih zagovarja vlada, je več mešanih policijskih patrulj, ki bi delovale v notranjosti Hrvaške in s tem nadzorovale »čim več globine«.

Stranki SDS je Golob kot zgled postavil italijansko vlado, kjer da se desnica obnaša odgovorno in ne straši ljudi. »Ni naloga politike, da vzbuja pri ljudeh strah, upam, da se boste tega držali,« je povedal Golob.

Anja Bah Žibert je ostro zavrnila, da se v SDS zatekajo k politiki ustrahovanja, Golobu pa je očitala, da ga v Rigonce še ni bilo. »Migranti pospešeno vstopajo v države Zahodnega Balkana in na Hrvaško, ki ima s tem še večje težave. Rešitve ne more dati samo Slovenija, ne Hrvaška, ampak celotna EU, ko bo naslovila problem ob izvoru,« je dejal premier, za katerega ne pride v poštev poostren nadzor na meji s Hrvaško ali ukinitev schengenskega režima na južni meji. Iz migracij delati notranjepolitični problem je zavržno, je sklenil Golob.