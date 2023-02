Golob še po upokojence

V nadaljevanju preberite:

V Gibanju Svoboda so začeli postopek ustanovitve seniorske organizacije. Stranka Roberta Goloba je lani poleti pripojila LMŠ in SAB, ob konsolidaciji političnega prostora, ki se dogaja na desnici s povezovanjem SDS in Liste Franca Kanglerja – Nove ljudske stranke Slovenije, se je razširila informacija o podobnem dogovarjanju Roberta Goloba s predsednikom stranke Desus Ljubom Jasničem. Kako realne so te napovedi? Dejstvo namreč je, da je SDS odločila za poskus mobilizacije upokojencev, kar ne čudi ob dejstvu, da upokojenske volilne baze, ki je je dobra tretjina slovenskih volilnih upravičencev, strankarsko v državnem zboru ne nagovarja nihče.