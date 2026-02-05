Golob se je dotaknil tudi prihajajočih volitev v Sloveniji in na Madžarskem

Predsednik vlade dr. Robert Golob je na delovnem zajtrku sprejel člane evropske komisije in predsednike političnih skupin v evropskem parlamentu, ki so v Sloveniji, so sporočili iz njegovega kabineta.

Udeležili so se ga izvršni podpredsednik evropske komisije Raffaele Fitto, evropska komisarka za širitev Marta Kos, evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius ter predsednici političnih skupin Iratxe García Pérez (S&D) in Valérie Hayer (Renew Europe). Manfred Weber (EPP) je svojo odsotnost opravičil.

Srečanje je bilo osredotočeno na izmenjavo mnenj o krepitvi konkurenčnosti EU v času globalnih sprememb. Golob je po srečanju poudaril pomen povezovanja za napredek, še posebej glede strateške avtonomije Evrope in konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Premier je poudaril, da je razprava ponudila vpogled v smer, v katero mora iti Evropa, ter bila koristen uvod v prihodnje srečanje evropskega vrha, ki se bo posvetilo ukrepom za izboljšanje konkurenčnosti. Dotaknil se je tudi prihajajočih volitev v Sloveniji in na Madžarskem, ki so po njegovem mnenju pomembne za evropske vrednote, saj bosta Slovenija in Madžarska ključni temi v evropskem političnem prostoru.