Golob: Upreti se moramo normalizaciji sovraštva da ohranimo državo

»Po zaslugi partizanov in nikogar drugega smo Slovenke in Slovenci sami osvobodili svojo domovino in drugo svetovno vojno končali kot del protinacističnega zavezništva svobodnih narodov. Narodov, ki so želeli postaviti nov svet brez sovraštva in brez vojn,« je predsednik vlade Robert Golob poudaril na osrednji spominski slovesnosti ob obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona in spominskem dnevu občine Slovenska Bistrica.

Premier je poudaril pomen slovesnosti, ki ohranja spomin na dni, v katerih se je klesala podoba slovenskega naroda. »Pod belim plaščem Pohorja, kjer veter še vedno šepeta imena junakov, se spominjamo ene najsvetlejših, najlegendarnejših in obenem najbolj tragičnih strani naše zgodovine - Pohorskega bataljona,« je dejal Golob in dodal, da je Pohorski bataljon v zgodovino zapisan kot večni simbol slovenstva.

Spomin na Pohorski bataljon je še živ. FOTO: Tadej Regent

Premier je spomnil na aktualne razmere, ko se svet sooča s številnimi konflikti in grožnjami. Poudaril je, da se še vedno dogaja genocid v Gazi, odpirajo se nova žarišča konfliktov v Latinski Ameriki in na Arktiki, mednarodno pravo pa izgublja svoj pomen. »Tudi na naša vrata trkajo iste ideologije, proti katerim smo se borili v teh gozdovih. Zato moramo na tem svetem mestu ponosno in odločno reči spet - Nikoli več!« je dejal. Ob tem pa dodal še, da so vrednote trdega dela, solidarnosti za sočloveka in upora proti krivicam, ki jih povzroča pohlep, še vedno neuničljivo jedro slovenskega človeka.

»Na Osankarici se ne zbiramo zaradi preteklosti same. Zbiramo se zato, ker nas ta preteklost zavezuje. Zavezuje nas, da ostanemo pokončni. Da branimo resnico. Da se upremo normalizaciji sovraštva. In da ohranimo državo, vredno žrtve teh, ki so tu padli za našo svobodo,« je še dejal Golob.