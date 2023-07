Golob v Brežicah obljubil pomoč države

Predsednik vlade Robert Golob si je danes popoldne ogledal posledice neurij v vaseh Orehovec in Pišece v občini Brežice. Po pogovoru z lokalnimi prebivalci in županom Ivanom Molanom je obljubil, da bo vlada poskusila narediti vse, da bi ljudje čim hitreje lahko prišli do pomoči, saj so redni postopki zelo dolgotrajni.

Golob je v izjavi za medije in v pogovoru z domačini, ki jih je prizadelo četrtkovo neurje, dejal, da je prav, da je na lastne oči videl posledice ujme, da lažje razume, kako ukrepati. Tako je poudaril, da je treba opraviti dvojno oceno škode na kmetijskih zemljiščih, in sicer oceno neposredne škode na letošnjem pridelku in oceno škode, ki bo terjala obnovitev nasadov in vinogradov.

Za prvo bodo stroški intervencije povrnjeni že v naslednjih tednih, saj so mehanizmi tu hitrejši, pri drugi pa žal dolgotrajnejši. »Danes smo videli, da so najverjetneje poškodovane tudi rastline in na tem področju so žal zaenkrat mehanizmi precej počasni. Lani sem bil optimist v času suše in sem mislil, da se da po redni poti priti hitro do povračila škode. A ne drži. Ko smo šli po redni poti, je trajalo do marca ali aprila, da smo lahko izplačali škodo,« je spomnil.

Je pa domačinom obljubil, da bodo poskušali najti način, kako jim priti hitreje naproti s pomočjo. Morda bi lahko pomagalo tudi dejstvo, da gre zaradi ozkega pasu, v katerem je nastala škoda, za posamezne prizadete kmetije. »Tako da bo mogoče to eden od kriterijev, ki bodo pomagali, da lahko gremo hitreje naprej,« je dejal, čeprav je priznal, da jasnih odgovorov o tem, kako hitro do pomoči, še nima.

Zlasti pa je domačinom obljubil, da vlada nanje ne bo pozabila in da ne bodo le številka na papirju.