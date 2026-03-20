Golob: Vlada bo jutri odločala o ukrepih za nemoteno preskrbo z gorivi

Vlada bo jutri obravnavala ukrepe, s katerimi bo promet z gorivi ponovno stekel, je na današnjem soočenju na POP TV dejal premier Robert Golob. Napovedal je možnost aktiviranja vojaškega prevoza goriva na bencinske servise in po potrebi tudi omejitev točenja goriva za tujce.

Kot je poudaril premier, ima Slovenija trenutno ene najnižjih cen goriv v tujini. Zalog je dovolj, država je tudi sprostila blagovne rezerve. Po sprostitvi blagovnih rezerv lahko država popolnoma legalno omeji točenje goriva za tujce. »Inšpektorji, ki nadzorujejo razmere, so že na terenu, vlada pa bo, če bo treba, omejila točenje goriva za tujce,« je napovedal Golob.

Ponovil je, da so skladišča nafte polna in da uvoz trenutno ni problematičen. »Če se razmere na Bližnjem vzhodu še zaostrijo, pa se to lahko hitro spremeni,« je dejal.

Vlada je z današnjim dnem sicer odpravila regulacijo cen goriva na servisih na avtocestah in hitrih cestah. Pričakuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.

Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka. Takrat se sicer kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatev na izpuste ogljikovega dioksida obeta podražitev reguliranih pogonskih goriv.

Ob povečanem povpraševanju predvsem po dizelskem gorivu in kurilnem olju se je vlada poleg tega včeraj odločila za sprostitev do 30 milijonov litrov dizelskega goriva iz državnih rezerv.

Upravičenci za prevzem naftnih derivatov so uporabniki gospodarske javne službe, ki so plačevali nadomestilo za oblikovanje obveznih rezerv, in sicer do količin, ki ustrezajo sorazmernemu deležu vplačil nadomestila za oblikovanje obveznih rezerv v obdobju enega leta. Gre za družbe Petrol, Mol in Ina, Mol plc., Logo energija, F. Leitner, Münzer bioindustrie, Kuwait petroleum in MI oskrba.

Petrol je danes sporočil, da državnih rezerv ne potrebuje. Interes so do danes dopoldne izrazila tri podjetja, je ob robu skupne novinarske konference aktualne koalicije ob koncu volilne kampanje danes v Ljubljani povedal gospodarski minister Matjaž Han. V soočenju na POP TV je pojasnil, da je Mol danes prvič odpeljal 8,5 milijona litrov iz državnih rezerv, nobeno drugo podjetje pa za državne rezerve ni zaprosilo.

Trgovci pa so se te dni odločili omejiti točenje goriva. Mol je tako za posamezne fizične osebe omejitev postavil na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell. Petrol je medtem začasne omejitve točenja dizla in kurilnega olja uvedel le za posode, in sicer do 200 litrov na kupca, medtem ko točenje goriva v rezervoarje vozil ni omejeno.